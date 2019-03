Ankarada Açılan 'Wonderland Eurasia'ya Yoğun İlgi

Kaynak: DHA

ANKARA'da 4 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 'Wonderland Eurasia'ya Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve daha sonra özel bir firmaya 29 yıllığına kiralanan Wonderland Eurasia, ziyaretçi akınına uğradı. 1 milyon 300 bin metrekare alana kurulu olan ve Mart ayı sonuna kadar ücretsiz giriş yapılan temalı eğlence merkezi küçük ve büyüklerin ilgisini çekiyor. Maliyeti 1 milyar 350 milyon lirayı bulan Wonderland Eurasia'da, 120 metre yüksekliğiyle dünyanın en büyük ikinci fıskiyesi ve 5 kilometrelik raylı sistem yer alıyor. Çevre dostu olan eğlence merkezi elektrik ihtiyacının belirli bir kısmını güneş enerjisiyle karşılıyor.'BURADA ALINAN ÖNLEMLER ÜSTÜN SEVİYEDE' Ankapark Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Barın, açıldığı günden itibaren Wonderland Eurasia'yı 2,5 milyonun üzerinde kişinin ziyaret ettiğini kaydederek eğlence merkezinin güvenirliğine dikkat çekti. Gökhan Barın, dünyanın diğer temalı parklarında bulunan roller coaster makinelerinde de tutukluk olabileceğini, bunun bir güvenlik zafiyeti olmadığını bildirerek şöyle konuştu:"Dünyadaki diğer temalı parklarda bulunan roller coasterlarda de bu tür tutukluklar olabilir. Bu cihazlar çok üstün güvenlik sensörleriyle donatılmış. En ufak bir darbe, kayma, yerinden oynama cihazın kendisini otomatik korumaya almasına neden oluyor. Geçtiğimiz gün roller coasterda yaşadığımız hadise de buydu. Böyle bir tutukluk sonrası önemli olan ziyaretçilerin nasıl tahliye edildiği. 15 dakikada raydaki bütün misafirlerimizi yandaki güvenlik merdiveninden tahliye ettik. İkinci 15 dakikada rayı tekrar çalıştırdık. Bu da bir dünya rekoru. Aslında teknik ekibimizin taktir edilmesi gereken bir durum bu. Zaman içinde buraya karşı insanların ön yargısının gideceğine inanıyorum. Ankara'nın burayı sahipleneceğine inanıyorum. Bu tür basit teknik arızalarla, teknik tutukluklarla burayı yıpratmamak lazım. Burada alınan önlemler o kadar üstün ki havanın belli ısı dereceklerinin altında ya da rüzgarlı olması durumunda oyuncaklar kendilerini otomatik olarak korumaya alıyor. Bizim müdahale etmemize gerek kalmıyor. Rüzgar şiddetlendiği için şu anda roller coaster ve dönme dolabımız kendisini otomatik olarak korumaya aldı. Bunların hepsi üst düzey güvenlik tedbirleri olduğu için böyle."'GİRİŞ ÜCRETİ 25 LİRA'Gökhan Barın, parkta bulunan 2 bini üzerindeki oyuncağın hepsinin sertifikası bulunduğunu bildirerek, oyuncakların yüzde 85'inin Avrupa menşeili olduğuna dikkati çekti. Gökhan Barın, şunları söyledi: "Oyuncaklarımızı satın aldığımız firmalar bu konuda dünyanın bir numarası olan firmalar. En büyük raylarımızın tamamı Avrupa malı. Çin 'den ve Türkiye 'den alınan oyuncakların toplamı total içinde yüzde 15'i geçmez. Bunlar atarileri içeriyor. 23 Nisan 'da bir açılışımız daha var. O zamana bütün oyuncaklar devreye girecek. 23 Nisan'dan sonra Türkiye'nin eğlence anlayışını değiştireceğiz. Giriş ücretleri 25 lira olarak belirlendi. Bunun 5 lirası girişte, kalan 20 lirası da oyuncaklar için kullanılabilecek. Dünyadaki en uygun fiyatlı temalı park ücreti bu. Bu tür parkların Avrupa'daki ortalaması 60-70 Euro'nun üzerindedir. Burasının Ankara'nın ve Türkiye'nin turizmine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Seyahat acenteleri ve büyük tur operatörleriyle çalışıyoruz. Her şey çok daha farklı olacak. Ankara'nın turizmdeki kötü talihi kırılıyor. Wonderland Eurasia'da 2 bin kişiye istihdam sağlayacağız."'BU KADAR ZİYARETÇİ BEKLEMİYORDUK'Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu , Ankara'nın her anlamda Türkiye'nin başkenti olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle dedi: "Bu kadar ziyaretçi beklemiyorduk. Birkaç gündür bakıyoruz ki, her gün 1 milyonun üzerinde vatandaş sadece Ankaralılar değil çevre vilayetlerden de buraya yoğun ilgi gösteriyor. Gezmek görmek istiyorlar. Bu da Ankara açısından eğlence turizmi açısından büyük bir marka değer kattı. Çin'den tutun Amerika 'ya varıncaya kadar Ankara Türkiye'de eğlence turizminin başkenti olacak. Dünya başkentleriyle yarışan ülke olacağız. Bir şehir tek boyutlu büyümüyor. Her açıdan bir şehrin çok önemli değerlere sahip olması gerekiyor. Eğlence turizmi de bunun bir parçası. Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük temalı parkı. Hem de en uygun fiyatlı temalı park. Öncelikle başkentliler olmak üzere herkesi buraya bekliyoruz. Ankapark çok güvenilir. Oyuncaklarımız sürekli bakımı yapılıyor. Hepsinin sertifikaları var."- Ankara