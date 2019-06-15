15.06.2019 12:12
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Ankarada YKS heyecanı

Ankarada YKS heyecanı

ANKARA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler, girişte baştan aşağıya aranarak sınıflara alındı.

ANKARA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler, girişte baştan aşağıya aranarak sınıflara alındı.
Başkent'te adaylar, sabahın ilk ışıklarıyla sınava girecekleri okulların önünde toplandı. Sınavın yapılacağı okulların çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Keçiören İlçesi'ndeki Faik Erbağı İlkokulu'nda YKS'ya girecek adaylar, sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte girişte sıraya girdi. Bina girişinde adayların yanlarında getirmemesi gereken araç ve gereçlerin listesi asıldı. Buna rağmen üzerinde madeni para, kağıt, peçete, kol saati, anahtar, gibi eşyalar bulunan adaylar, bunları yakınlarına ve bina çevresindeki alanlara bıraktı. Yoğun güvenlik önlemleri altında içeriye alınan adayların üzerleri didik didik arandı. Adayların saçlarındaki toka ve kulaklarındaki küpeler de alındı. Saat 10.15'te başlayan sınav için saat 10.00'da okul kapıları kapatıldı. Öğrenci velileri de okul bahçesinin dışına çıkarıldı. Bazı ailelerin okul yakınlarında çocukları için dua ettiği görüldü.


- Ankara
Kaynak: DHA
Ankara, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

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