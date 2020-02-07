Haberler » Spor » Ankaragücü, 14 hafta aradan sonra 3 puana kavuştu - Spor

Ankaragücü, 14 hafta aradan sonra 3 puana kavuştu

Süper Lig'in 21. haftasında Ankaragücü, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti ve ligde 14 maç aradan sonra galip geldi.

07.02.2020 22:01 | Son Güncelleme: 07.02.2020 22:26

Süper Lig'de 21. haftanın açılış karşılaşmasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynana karşılaşmayı konuk takım 1-0 kazandı.

GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ ORGİLL KAYDETTİ

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 66'da Jamaikalı golcü Dever Orgill kaydetti. Ev sahibi takımda Mustafa Akbaş, 49'da kırmızı kart gördü.

14 MAÇ ARADAN SONRA 3 PUANA KAVUŞTU

Yoluna yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay ile devam eden Ankaragücü, ligde 14 maç aradan sonra kazandı.

Puanını 17'ye yükselten sarı-lacivertliler, ligde bundan önceki son galibiyetini 29 Eylül 2019'daki derbide Gençlerbirliği karşısında 2-1'lik skorla almıştı.

Ligde 4 maçtır (3 yenilgi, 1 beraberlik) kazanamayan Kemal Özdeş'in çalıştırdığı BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.

Ankaragücü, 14 hafta aradan sonra 3 puana kavuştu

Yeni Malatyaspor, Ankaragücü, Spor


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 22:30:14