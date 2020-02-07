Ankaragücü, 14 hafta aradan sonra 3 puana kavuştu

Süper Lig'de 21. haftanın açılış karşılaşmasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Ankaragücü karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynana karşılaşmayı konuk takım 1-0 kazandı.
GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ ORGİLL KAYDETTİ
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 66'da Jamaikalı golcü Dever Orgill kaydetti. Ev sahibi takımda Mustafa Akbaş, 49'da kırmızı kart gördü.
14 MAÇ ARADAN SONRA 3 PUANA KAVUŞTU
Yoluna yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay ile devam eden Ankaragücü, ligde 14 maç aradan sonra kazandı.
Puanını 17'ye yükselten sarı-lacivertliler, ligde bundan önceki son galibiyetini 29 Eylül 2019'daki derbide Gençlerbirliği karşısında 2-1'lik skorla almıştı.
Ligde 4 maçtır (3 yenilgi, 1 beraberlik) kazanamayan Kemal Özdeş'in çalıştırdığı BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.