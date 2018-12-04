Ankaragücü 4 Eksikle Çalıştı

Beştepe
Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal
yönetiminde yapılan antrenman, fitness salonundaki kuvvet çalışmasıyla başladı. Futbolcular, daha sonra antrenman sahasında çabukluk ve pas çalışması gerçekleştirdi. Minyatür kale maç yapan futbolcular, çalışmayı yenilenme koşusuyla tamamladı.
Başkent ekibinde, sakatlıkları devam eden Erdem Özgenç
, Thievy Bifouma ve Johannes Hopf antrenmanda yer almazken, Kenan Özer
fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Alihan Kubalas ise takımla çalışmalara başladı.
İsmail Kartal,Beştepe,Bodrum
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Bodrum
Belediyesi Bodrumspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve hava yoluyla Muğla
'ya hareket edecek.
04 Aralık 2018 Salı 18:54