Haberler » Spor » Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Oranın yüzde 10 daha yükseltilmesi haksız rekabete neden olur - Spor

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Oranın yüzde 10 daha yükseltilmesi haksız rekabete neden olur

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı bölümünde 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesi kararı hakkında değerlendirmede bulunan...

16.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:00Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Oranın yüzde 10 daha yükseltilmesi haksız rekabete neden olur
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı bölümünde 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesi kararı hakkında değerlendirmede bulunan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, "Biz transfer yasağını açamadığımız için transfer yapamıyoruz. Bizim orada limitimiz var ama bilmiyorum bu rekabeti nasıl etkiler. Bizim gibi transfer yasağını açamayan takımlar var, bu oranın yüzde 10 daha yükseltilmesi haksız rekabete neden olur" şeklinde konuştu.

"BAZI KULÜPLERE YARDIMCI OLUNMAK İÇİN ORAN YÜKSELTİLDİ GİBİ GÖZÜKÜYOR"

TFF'nin harcama limitindeki oran yükseltmesinin bazı kulüplere yardımcı olduğunu vurgulayan Fatih Mert, "Kulüpler Birliği'nde bir toplantı yapılacak. Bazı kulüplere yardımcı olunmak için yapılıyor gibi gözüküyor. Alınmış bir kararın yeniden değiştirilmesi bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fatih Mert'in açıklamaları


- İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu, MKE Ankaragücü, Fatih Mert, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:32 Galatasaray HDI Sigorta, Grupa Azoty Chemik'i konuk edecek - Spor
11:32 Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda Vanspor FK'ye konuk olacak - Spor
11:32 Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: "Üzerimizdeki şanssızlığı kırdık" - Spor
11:32 Muaythai Avrupa Kupası'nda Şehzadeler rüzgarı esti - Spor
11:32 Gaziantep FK'li futbolcu Kana Bıyık "dalya" dedi - Spor
10:10 Ersun Yanal için müthiş iddia! "Yenemezse gider" - Spor
10:02 Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve transfer açıklaması - Spor
09:33 Dilmen'den F.Bahçe ve Beşiktaş'a Messi örneği - Spor
09:00 Taraftardan büyük isyan! "İstifa edin" - Spor
08:36 Beşiktaş maçı sonrası olay çıktı! "Terbiyesizlik yapma" - Spor
16.12.2019 11:43:35