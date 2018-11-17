Ankaragücü, Beşiktaş'a Hazırlanıyor

Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları süren Alihan Kubalas, Thomas Heurtaux, İlhan Parlak
, Johannes Hopf ve Korcan Çelikay
'ın fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştıkları bildirildi.
Teknik direktör İsmail Kartal
yönetimindeki idmanda oyuncuların, bireysel çalışmaların ardından taktiksel çift kale maç yaptıkları ifade edildi.
Sakatlığı geçen Kubilay Kanatsızkuş'un da takımla birlikte antrenmanda yer aldığı aktarıldı.
İlhan Parlak,Korcan Çelikay,Beşiktaş
Teknik direktör İsmail Kartal, oyunculara 1 gün izin verirken, sarı-lacivertliler 19 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek antrenmanla Beşiktaş
maçı hazırlıklarına devam edecek.
17 Kasım 2018 Cumartesi 19:50