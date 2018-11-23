Ankaragücü-Beşiktaş Maçı Kayseri'de Oynanacak

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında daha önce Osmanlıspor Stadı'nda oynanacağı açıklanan MKE Ankaragücü- Beşiktaş
karşılaşması kötü zemin nedeniyle Kayseri
'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'na alındı. Kayseri'deki karşılaşma yarın saat 19: 00'da oynanacak.
Ankaragücü Kulübü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu
'nun (TFF
) kendilerine Osmanlı Stadı'nın zemininin müsabakaya elverişsiz olduğunu yapılan inceleme sonrası rapor ettiğini ifade etti.
Ayrıca Beşiktaş cephesi de mücadelenin Kayseri'de oynanacağını bildirdi. - Ankara
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