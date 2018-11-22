22 Kasım 2018, 11:16
»»

Ankaragücü - Beşiktaş Maçı Öncesi Saha Patates Tarlasına Döndü

Süper Ligde oynanacak Ankaragücü - Beşiktaş mücadelesi öncesi Osmanlı Stadının zemininin kötü hali, taraftarları korkuttu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak. Mücadele öncesi karşılaşmanın oynanacağı Osmanlı Stadı'nın zemini iki takım taraftarlarını da korkuttu.

'Süper Lig' adlı twitter hesabından yapılan paylaşımda stadın zeminin oldukça kötü olduğu ve futbolcu sağlığına uygun olmadığı görüldü. Taraftarlar zeminle ilgili 'patates tarlası' yorumlarında bulundu.

"GEREKLİ ÖNEM VERİLMEDİ"

Ankara'da yapılan yeni stadın Beşiktaş maçına yetişmesinin beklendiği için Osmanlı Stadı'nın zeminine gerekli önem verilmediği iddia edildi.

Ankaragücü,Beşiktaş
22 Kasım 2018 Perşembe 11:16



YORUMLAR (17)
GEL BURAYA MUHARREM: KOSKOCA ANKARA DAKİ ZEMİNE BAK BARİ PATATES SOĞAN EKİN DE FİYATLAR DÜŞSÜN
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
@TNLSHNR: kesinlikle çımamalı maça beşiktaş bu sahada
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
FUTBOLCU!: yıl olmuş 2019 sahaya bak ya ! bide Euro 2024 e aday oluyoruz! Utanın!
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KURSAT2121: patates, soğan, biber eksinler tarlaya. Böyle rezil sahamı olurmuş.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
TUNÇ06: TFF SADECE TAKIMLARA KESTİĞİ CEZA PARASINI SAHALARA HARCASA BU DURUM OLMAZ .DEVLET SAHA YAPAR TESLİM EDER AMA BAKIM YAPILMAZ PATATES TARLASI OLUR SAHALAR .YAZIK DEĞİLMİ ONCA PARA YA.DEVLET YAPMASIN SAHA .
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın