Ankaragücü - Beşiktaş Maçı Öncesi Saha Patates Tarlasına Döndü

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak. Mücadele öncesi karşılaşmanın oynanacağı Osmanlı Stadı'nın zemini iki takım taraftarlarını da korkuttu.

'Süper Lig' adlı twitter hesabından yapılan paylaşımda stadın zeminin oldukça kötü olduğu ve futbolcu sağlığına uygun olmadığı görüldü. Taraftarlar zeminle ilgili 'patates tarlası' yorumlarında bulundu.

"GEREKLİ ÖNEM VERİLMEDİ"

Ankara'da yapılan yeni stadın Beşiktaş maçına yetişmesinin beklendiği için Osmanlı Stadı'nın zeminine gerekli önem verilmediği iddia edildi.