Ankaragücü - Beşiktaş Maçında Dikkat Çeken Pankart

Kayseri
'de dün akşam oynanan Ankaragücü
- Beşiktaş
maçında tribünlerde açılan "Haseki Başkan Size Emanet" pankartı dikkat çekti.
Ankaragücü'nü desteklemek için sahada yerini alan Kayserispor
Kapalı Kale
Taraftar Grubu, "Haseki Başkan Size Emanet" pankartı ile Ankaragücü taraftarlarına mesaj gönderdi. Bu pankarta cevap veren Ankaragücü taraftarları ise, "Emanetinizi aldık. Kabul ettik" şeklinde tezahürat yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen ve spora ilgisi ve sevgisi bilinen Mehmet Özhaseki
'nin Ankaragücü'ne ivme kazandıracağı düşünülüyor.
- Kayseri
Kayserispor,Kayseri,Beşiktaş,Ankaragücü
25 Kasım 2018 Pazar 17:01