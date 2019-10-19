Ankaragücü 0-0 Beşiktaş / Canlı anlatım

Süper Lig'de 8. hafta maçında zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor.
Karşılaşma Ankaragücülü futbolcuların vuruşuyla başladı.
İŞTE İLK 11'LER
Ankaragücü:Korcan, Kitsiou, Pinto, Kulusic, Pazdan, Moke, Sedat Ağçay, Hasan Kaya, İlhan Parlak, Faty, Orgill
Beşiktaş:Karius, Douglas, Vida, Necip, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Güven, Burak Yılmaz
ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ankaragücü Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.