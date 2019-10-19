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Ankaragücü 0-0 Beşiktaş / Canlı anlatım

Süper Lig'de 8. hafta maçında Ankaragücü evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor.

19.10.2019 19:02Ankaragücü 0-0 Beşiktaş / Canlı anlatım

Süper Lig'de 8. hafta maçında zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Karşılaşma Ankaragücülü futbolcuların vuruşuyla başladı.

İŞTE İLK 11'LER

Ankaragücü:Korcan, Kitsiou, Pinto, Kulusic, Pazdan, Moke, Sedat Ağçay, Hasan Kaya, İlhan Parlak, Faty, Orgill

Beşiktaş:Karius, Douglas, Vida, Necip, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Güven, Burak Yılmaz

ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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Ankaragücü, Beşiktaş, Sportradar, Spor

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