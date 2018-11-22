Ankaragücü-Beşiktaş Maçının Stadı Yarın Belli Olacak

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında MKE Ankaragücü Beşiktaş
'ı konuk edecek. Karşılaşma cumartesi günü saat 19: 00'da oynanacak.
Daha önce Osmanlı Stadyumu'nda oynanacağı açıklanan mücadele, sahanın futbol oynamaya elverişli olmaması durumunda başka stada taşınacak. Osmanlı Stadı'nın zemininde incelemeler yapıldı ve futbolcu sağlığını tehdit eden elverişsiz zemin raporu gelirse Cumartesi aynı saatte başlayacak olan maçın Afyon
Zafer Stadyumu'nda oynanması kuvvetli ihtimal. Bilirkişi raporlarına göre futbol oynamaya elverişli ortam olmazsa, kulüpler ile görüşecek olan TFF
maç planlama birimi, Afyon dışında başka bir stadı da belirleyebilir. vos0
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Osmanlı ve Afyon'daki statların zeminlerinin fotoğrafları
- Ankara
MKE Ankaragücü,Beşiktaş
22 Kasım 2018 Perşembe 18:21