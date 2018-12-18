Ankaragücü - Bodrumspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Süper Lig'deki son hafta maçında deplasmanda Sivasspor'a 4-0 yenilen ve İsmail Kartal ile yollarını ayırma kararı alan Ankaragücü Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bodrumspor ile karşılaşacak. İki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi Bodrumspor sahasında 4-2 kazanmayı başaran takım tur atlamayı hedefliyor.

ANKARAGÜCÜ - BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ankara Ostim Stadı'nda Serkan Çınar'ın hakemlik yapacağı karşılaşma bugün 17 Aralık itibari ile saat 13.45'te başlayacak. Aspor kanalından canlı izlenebilecek olan maçın canlı son hazırlıkları tamamlanmakta.