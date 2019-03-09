Ankaragücü, Bursasapor ile 0-0 Berabere Kaldı

Süper Ligin 25. haftasında Ankaragücü, sahasında Bursaspor'u konuk etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele başladığı gibi sona ererken, Ankaragücü 31, Bursaspor ise 28 puana yükseldi. Karşılaşma öncesinde her iki takım taraftarları, Antalya maçı dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz için tezahüratlarda bulundu.

KARŞILAŞMAYI, DİĞER TAKIM TARAFTARLARI DA TAKİP ETTİ

Öte yandan tüm takımlarla düşmanlığını bitiren Ankaragücülü taraftarları diğer takım taraftarları yalnız bırakmadı. Mücadeleyi Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor ve Göztepeli taraftarlar da takip etti.

MAÇ ÖNCESİ ÇIKAN KAVGAYA TRİBÜNLER TEPKİ GÖSTERDİ

Ankaragücü - Bursaspor mücadelesi öncesinde protokol tribünün karşısındaki bölümde çıkan kavgaya diğer tribünler "Huzuru bozanlar dışarı çıksın" sloganlarıyla tepki gösterdi.