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Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti

Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

13.03.2020 22:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:45

Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü , Rizespor ile karşı karşıya geldi. Halil Umut Meler'in yönettiği mücadeleyi sarı-lacivertli takım 2-1 kazanmasını bildi. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Burak'ın kendi kalesine ile 22. dakikada Gerson Rodrigues'ten geldi. Rizespor'un tek golünü 45+1. dakikada Garmash kaydetti.

RİZESPOR 7 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Rizespor'da Moroziuk kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Ankaragücü, puanını 23 yaparak ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı. 7 haftadır kazanamayan Çaykur Rizespor ise 25 puanda kaldı. Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak.Rizespor ise Göztepe'ye konuk olacak.

Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti
Etiketler : Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Rizespor, Spor

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