Ankaragücü'nde Forma Giyen Kubilay Kanatsızkuş: Benfica Beni İstedi

Bursaspor'un Ankaragücü'ne kiraladığı Kubilay Kanatsızkuş, Bursaspor'daki ilk sezonunda Benfica'nın kendisini istediğini belirtti.

Kayserispor maçında attığı gol ve etkili futboluyla dikkat çeken 22 yaşındaki oyuncu, " İsmail Kartal, benden koşup, mücadele etmemi bekliyor. Rakip savunmaları yıpratmak için mücadele ediyorum. El Kebir ile çok iyi anlaşıyoruz. İyi bir ikili olduk. İkimiz de mücadele etmeyi çok seviyoruz. El Kebir çok iyi çalışıyor ve bana çok yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

"SEZON SONU İÇİN HEDEFİM AVRUPA"

Genç futbolcu, "Ankaragücü'ne bir sezonluğuna kiralık olarak geldim. Burada takıma maksimum katkıyı yapıp, sezon sonunda Avrupa'ya transfer olmayı hedefliyorum. İsmail Kartal, benim transferimi çok istedi. Daha çok şans bulabileceğimi düşündüm. Transferim gerçekleşti" dedi.

"BENFİCA BENİ İSTEDİ"

Kubilay Kanatsızkuş, "Bursaspor A takımındaki ilk sezonumda, Benfica beni istedi. Ama öncelikle B takımları için düşünmüşler; o dönemdeki menajerim de bunu kabul etmedi. Fakat transferim o dönem gerçekleşmedi diye gelecekte gerçekleşmeyecek anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.

(Ajansspor)