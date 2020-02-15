F.Bahçe savunmasından büyük hata! Maçta ilk gol geldi

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe , 22. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Galatasaray derbisi öncesi kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını da korumak için Ankaragücü deplasmanında 3 puan hedefliyor. Küme düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar hedefliyor.

Saat 20:00'da başlayan mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak.

Bu kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin sahaya çıktığı 11'ler şu şekilde;

ANKARAGÜCÜ: Ricardo Henrique, Kitsiou, Kulusic, Alihan Kubalas, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Lukasik, Lobzhanidze, Ricardo Faty, Konrad Michalak, Gerson Rodrigues

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Max Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muriqi

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 3: Karşılaşmadaki ilk pozisyon Fenerbahçe'den geldi. Ozan Tufan'ın rakibini ekarte ederek ceza yayının hemen gerisinden kaleye gönderdiği şutunda, top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

Dakika 4: Max Kruse'nin ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Ricardo Friedrich topu uzaklaştırmayı başardı.

Dakika 11: Hızlı gelişen atakta sağ kanattan hızla ilerleyen Saba Lobjanidze, son çizgiye inmeden topu ceza alanına gönderdi. Pozisyonu takip eden Gerson Rodrigues'in yakın mesafeden gelişine yaptığı kafa vuruşunda top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

Dakika 13: Ankaragücü bir kez daha hızlı geldi. Savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Michalak, topu kalesini terk eden Altay'ın üzerinden aşırttı. Kaleye yönelen topa Jailson müdahale edemezken Lobzhanidze boş kaleye topu ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından VAR incelemesiyapıldı ve Ankaragücü 1-0 öne geçti.

Dakika 18: Tolga Ciğerci'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Ozan Tufan'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta Konrad Michalak son anda topu çelmeyi başardı.

Dakika 19: Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

Dakika 24: Daniel Lukasik'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Konrad Michalak hızla ilerleyerek ceza alanında sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Açıyı iyi kapatan Altay Bayındır topu uzaklaştırmayı başardı.