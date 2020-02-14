Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları merak ediliyor. MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının hakemi ise Mete Kalkavan olacak. Öte yandan sarı lacivertliler, Ankaragücü maçına Garry Rodrigues olmadan çıkacak. MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı hakkında detaylı bilgi haberimizde.

MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 21. haftasında BTC Türk Yeni Malatyaspor ile oynayan Ankaragücü, 1-0 üstünlükle geri döndü. Fenerbahçe ise son maçında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 beraberlik yakalamıştı. Ankaragücü ile Fenerbahçe maçı ise 15 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 20.00'de Ankara Eryaman Stadyumunda gerçekleşecek.

MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mete Kalkavan'ın yönetiminde oynanacak maçın birinci yardımcı hakemi Ceyhun Sesigüzel, ikinci yardımcı hakemi Serkan Ok olacak. Diğer yandan Caner Ak ise dördüncü hakemliği üstleniyor. Heyecanla beklenen maç beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATI

Cumartesi günü Ankaragücü ev sahipliğinde düzenlenecek maçın bilet fiyatlarını derledik. İşte, MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı biletler:

Batı Tribün - 60,00 TL

Doğu Tribün - 50,00 TL

Güney Tribün - 40,00 TL

Kuzey Tribün - 40,00 TL

Misafir - 50,00 TL

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Süper Lig son 2 maçında 5 puan kaybeden ve lider koltuğunda oturan Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde 6. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Ankaragücü sayesinde galibiyetle yeniden buluşmak istiyor. 22. hafta maçı Ankaragücü - Fenerbahçe muhtemel 11'i şöyle:

MKE Ankaragücü: Ricardo, Alihan, Kulusic, Pinto, Stelios, Saba, Daniel, Rodrigues, İlhan, Scarione, Orgill

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Max Kruse, Muriç.