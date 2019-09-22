Ankaragücü, Fenerbahçe maçının tekrarı için kural hatası itirazında bulunacak

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 yenilen Ankaragücü bir açıklama yaparak, maçta kural hatası olduğunu ve maçında tekrar oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazda bulunacaklarını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan "Bilgilendirme" başlığı ile yapılan açıklama şöyle:

"Bu akşam Fenerbahçe A.Ş ile oynadığımız müsabakanın hakemleri tarafından maçta açıkça kural ihlali yapılmıştır.

"GOLÜN ÖNCESİNDE HATALI KÖŞE VURUŞU KARARI VERİLMİŞTİR"

Gerek müsabakanın hakemleri gerek ise VAR sisteminde yer alan hakemler, müsabakanın 20.dakikasında takımımızın yediği gol öncesinde verilen köşe vuruşu (korner) kararı açıkça hatalı olarak verilmiştir. Golün öncesinde kale atışı (aut) kararı verilmesi gerekmekte iken hatalı bir şekilde köşe vuruşu kararı verilmiştir.

"VAR HAKEMLERİ İNCELEMEMİŞTİR"

Müsabaka hakemi ve VAR hakemleri gol kararı vermeden önce topun bir sonraki durma anına değin tüm olayları yeniden inceleyerek gol kararını değerlendirmesi gerekirken bu durum yapılmamıştır.

"FENERBAHÇE GİBİ İTİRAZ EDECEĞİZ"

Kulübümüz, tıpkı bu akşamki rakibimiz Fenerbahçe A.Ş'nin bir önceki müsabakasında kural hatası yapıldığına dair itiraz ettiği gibi müsabakaya itiraz edecektir.

Ancak, ülke futbolumuzda üst üste gelen bu hatalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve Merkez Hakem Kurulu'nun sorularımızı cevaplamasını beklemekteyiz.

"TOP RAKİP OYUNCUDAN ÇIKIYOR"

Yayıncı Kuruluş'un görüntülerinden net ve tereddüte yer vermeyecek bir şekilde top rakip takım oyuncusundan oyun alanını terk ettiği halde kale atışı kararı yerine köşe vuruşu kararı veriliyor ve oyunun devamında gol oluyor.

Müsabaka hakeminin gözü önünde gerçekleşen olayda kale vuruşu kararı yerine tam tersi karar nasıl verildi? Yardımcı hakemler uyarmadı mı? VAR Hakemleri neden uyarmadı? Gol sonrası neden inceleme yapılmadı? VAR sistemi bu hataların önlenmesi için YOK mu?

Kulübümüzün gerekli başvurularda bulunacağını önemle belirtiriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."