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Ankaragücü ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

02.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:48

Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında 'yı konuk etti. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa'nın golünü 7. dakikada Mame Thiam kaydederken, Ankaragücü'nün golü 50. dakikada penaltıdan Gerson Fernandes'ten geldi.

KASIMPAŞA HAFTAYA GALATASARAY İLE OYNAYACAK

Bu beraberliğin ardından ateş hattında yer alan iki takımdan Ankaragücü 14, Kasımpaşa 16 puana ulaştı. Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Galatasaray'ı ağırlayacak.

Ankaragücü ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Kasımpaşa, Spor


HABER YORUMLARI (2)
SEDAT:bunları takım diye seyreden sahneye çıkaranlar , abudik gubiddik mahalle takımları
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AHMET SUPHİ:Kasimpasa sana artik Ptt lig yolu gözüktü seneye Ptt ligdende bir alt lige düsersin hakketigin yeri bulursun
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