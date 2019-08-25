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Ankaragücü, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı!

Süper Ligin 2. haftasında Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

25.08.2019 12:31 Ankaragücü, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı!

Ankaragücü, Süper Ligin 2. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Ankaragücü'nün golünü 59. dakikada Orgill kaydederken, Kayserispor'un golü 90. dakikada Umut Bulut'tan geldi. Ankaragücü önümüzdeki hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

"BU SENE 1 TAKIM DÜŞSÜN"

Maç sonunda konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Hep birlikte oturup kulüplerin ekonomik yapısal durumunu nasıl değiştiririz, kulüpler nasıl ayakta kalır diye konuşmamız lazım. Bu sene 1 takım düşsün, 3 takım çıksın, gelecek sezona 20 takımla başlayalım. Bu süreçte her teknik adam hiç korkmadan 17-18 yaşlarındaki oyuncusunu oynatabilir. Oyunun içerisinde de istediği değişikliği yapabilir. Parayla kimse şampiyon olamıyor." dedi.


Kayserispor, Umut Bulut, Ankaragücü, Spor

YORUMLAR (1)
GS TAŞERONU KAYSERİ: YALLAH KÜMEYE KAYSERİ TABİ KORDU SARDI BİR TAKIM DÜŞSÜN DİYOR. GEÇEN ERZURUM UN , AKHİSAR IN SUÇU NEYDİ YA DA ÖNCEKİ YILLARDA ANTEPİN, G. BİRLİĞİNİN SUÇU NEYDİ
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