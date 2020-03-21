Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert ve futbolculardan 'evde kal' mesajı - Spor

Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert ve futbolculardan 'evde kal' mesajı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Başkanı Fatih Mert, çocukları Abdullah ve Yusuf ile futbolcular İlhan Parlak, Korcan Çelikay, Dever Orgill, Ricardo Friedrich ve Ante Kulusic koronavirüs nedeniyle 'evde kal' mesajı yayınladı.

21.03.2020 09:59 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:59
Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert ve futbolculardan 'evde kal' mesajı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Başkanı Fatih Mert, çocukları Abdullah ve Yusuf ile futbolcular İlhan Parlak, Korcan Çelikay, Dever Orgill, Ricardo Friedrich ve Ante Kulusic koronavirüs nedeniyle 'evde kal' mesajı yayınladı.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, çocukları Abdullah ve Yusuf ile 'evde kal' vurgusu yaparak, "Bir salgın yaşıyoruz. Yalnızca bireysel sağlığımızı değil, toplumun sağlığını korumak da bizim ellerimizde. Sağlık sistemimizin, sağlık çalışanlarımızın yükünü artırmamak ve sağlıklı kalmak için güvenli mesafeni koru. Evde kal, hem sağlığını, hem çevreni koru" dedi.

FUTBOLCULARDAN 'GÜVENLİ MESAFENİ KORU' UYARISI

Sarı lacivertli futbolcular İlhan Parlak, Korcan Çelikay, Dever Orgill, Ricardo Friedrich ve Ante Kulusic, koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanlarının yüküne dikkat çekerek, "Küresel bir salgın yaşıyoruz. Yalnızca bireysel sağlığımız değil, toplumun sağlığını korumak da bizim elimizde. Sağlık sistemimizin. sağlık çalışanlarımızın yükünü artırmamak ve sağlıklı kalmak için güvenli mesafeni koru. Evinde kal, hem sağlığını hem de kendini koru" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fatih Mert ve çocuklarının açıklamaları

-İlhan Parlak'ın açıklamaları

-Korcan Çelikay'ın açıklamaları

-Dever Orgill'in açıklamaları

-Ricardo Friedrich'in açıklamaları

-Ante Kulusic'in açıklamaları


- Ankara
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Korcan Çelikay, İlhan Parlak, Fatih Mert, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Kriz sonrası G.Saray’da 3 ismin yaptığı hareket, gönülleri fethetti Spor
Kriz sonrası G.Saray'da 3 ismin yaptığı hareket, gönülleri fethetti
G.Saray transfer bombasını patlatıyor! Hedef Liverpool’un yıldızı Spor
G.Saray transfer bombasını patlatıyor! Hedef Liverpool'un yıldızı
Galatasaray’da koronavirüs paniği! Bir yönetici daha hastaneye başvurdu Spor
Galatasaray'da koronavirüs paniği! Bir yönetici daha hastaneye başvurdu
’Koronavirüs abartılıyor’ diyen Sumudica jet kiralayıp ülkesine gitti! Spor
"Koronavirüs abartılıyor" diyen Sumudica jet kiralayıp ülkesine gitti!
Türk hakemin koronavirüse yakalandığı iddialarına babasından yalanlama! Spor
Türk hakemin koronavirüse yakalandığı iddialarına babasından yalanlama!
Galatasaray’ın uzun süre isteyip alamadığı ismi, Fenerbahçe kapıyor Spor
Galatasaray'ın uzun süre isteyip alamadığı ismi, Fenerbahçe kapıyor
Hakan Çalhanoğlu’nun koronavirüs test sonuçları belli oldu Spor
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor Spor
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor

Son Dakika Spor Haberleri

Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor - Spor Umut Nayir ve Şener Özbayraklı'dan corona virüs uyarısı! "Direktiflere uyalım..." - Spor Deniz Aytekin'in babası konuştu! "Corona virüs iddiaları asılsız..." - Spor Şampiyon fitness sporcusu Merve Yıldırım'ın hedefi uluslararası başarı - AYDIN - Spor Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı - Spor Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası - Spor Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti - Spor Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu - Spor "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler "Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama - Spor
Loading