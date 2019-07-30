Ankaragücü'nde Mehmet Yiğiner yeniden başkan



Yiğiner: Gelin arkadaşlar biz bir amaç uğrunda hizmet edelim. Hep beraber olalım. Bu işin kibri yoktur, aynı amaç uğrunda birleşelim

"Biz Ankaragücü'nün hizmetkarlarıyız. Kimseye bir dargınlığım kırgınlığım yoktur"

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul sona erdi. Seçime tek aday olarak giren Mehmet Yiğiner yeniden başkan seçildi.

907 delegeden 660'ı kurula katılırken, oy kullanan 498 delegenin geçerli oyunu alan Yiğiner başkanlığa getirildi.

Genel kurulda delegelere seslenen başkan Mehmet Yiğiner, "Seçim seçim dediler, 6'ncı seçimi bize yaptırdılar" diyerek, tüm camiaya yeni sezon için birlik beraberlik mesajları verdi. Yiğiner konuşmasında şunları söyledi;

"Bunda da bir hayır vardır. Hep hayır olarak değerlendirdik hep iyi yönüyle değerlendirdik. Umut ediyorum ki bu saldırılar camiaya yapılan engellemeler mi desek işte bugüne kadar geldi. Bugün bitmesi lazım artık. Uzüldüğüm şu; o dönemlerde bu arkadaşlardan hiçbiri yoktu. 900 delege var, 9 delegesi bile olmayan gelip aday olmak istiyor. Sormazlar mı nerdeydiniz diye. Biz bir çağrıda bulunduk bunlardan kimse gelmedi, bir kuruş destek bulamadık. Daha aday olmadan başkan olmadan sağ olsun kaptanımız adil hocamız kalecimiz eski futbolcularımız geldi konuştuk. Delegeliğe kabul edilmeyen arkadaşlara gelin sizi üye yapalım dedik. Burada olanların haricinde kimseyi yanımızda göremedik. Herkes Ankaragücü'nden kaçıyordu. Çok mutluluklar yaşadık evet ama çok da üzüldük. Mütevazi olmayalım. İki tane şampiyonluk yaşadık. Siz değerli üyelerimizle yaşadık bunları. Sanki hiç başarı yaşamamış gibi yönetime saldırmak doğru değil. Bugüne kadar dik durduk, bundan sonra da dik duracağız. Süper Lig'e çıktıysak bizlerin adam gibi duruşuyla çıktık. Herkes kulübü ele geçirmeye çalıştı, dönün bakın. Biz bertaraf ettik. Bugün de öyle oldu. Bize gelen destekler engellendi. Destek kesilecek Ankaragücü zorlanacaktı. Şimdi biz buradayız onlar nerede. Başı da belli sonu da. Buradaki delege ve taraftarı ben tanıyorum. Dışarıdan gelenler, bugün yerimizi bilmeyenler Ankaragücü'ne talip oluyorlar. İki kupa kaldırdık. İki şampiyonluk yaşadık bunlar sizlerle oldu. Bundan sonra ne yapmalıyız. Bundan sonra yapacağımız iş hep beraber ligler başlayana kadar iyi bir performans sağlamalıyız. Store mağazasından alışveriş yapın. Ankaragüçlülük böyledir. Böylece kulüp kazanacak. Herkesin üstünde Ankaragücü forması olacak. Şehir farkındalık kazanacak. Perşembe günü kombine biletler satışa çıkacak, gelin onlara yüklenelim. İstanbul takımlarından şikayetçiyiz ya 70 milyon TL'lik kombine satıyor. Biz 7 milyon TL'lik kombine satamıyorsak bu Ankara'nın ayıbı, bizim ayıbımızdır. Bunu yapmalıyız, becermeliyiz. Birlikte güçlüyüz, biz birlikte Ankaragücüyüz. Gelin arkadaşlar biz bir amaç uğrunda hizmet edelim. Hep beraber olalım. Bu işin kibri yoktur, aynı amaç uğrunda birleşelim. Yanlış yaptığımız iş olmaz. Ama hata yapabiliriz biz insanız. Ama biraz vefalı davranın da yapılan hizmetleri de görün. Şimdi bizim artık sisteme ayak uydurmamız lazım. Bizim gelir ve giderimiz arasında uçurum var. Bunun çözümü kaynaklar. Bunun çözümü bir seyircinin maliyeti 37 lira. Bu 37 liralık seyirci maliyetinin üstünde bilet satmak zorundayız. Yarı sezonda 300 bin lira kırılan koltuk parası verdik. Çirkin tezahürattan 900 bin lira ceza yedik. Biz nasıl para kazanacağız. Taraftarımız da kendine çeki düzen versin. Bu parayı buraya harcamasaydım yaramıza merhem olacaktık. Başka kaynaklar da bulmalıyız tabi. Makine kimyaya birileri gidiyor yardım etmediği gibi köstek oluyor. Bunları çözmeliyiz. Bizler işini iyi yapmaya çalışan idarecileriz. Her şey çok güzel olacak. Bu genel kurul bitecek bizler sizlerle birlikte Ankara'ya yayılalım. Kaynaklar bulalım. Kombine alalım. Kendi stadımızı kendimiz doldurabiliriz. Buradan taraftarımıza çağrımdır "Gelin stadımızı dolduralım" bu sezon bizim için çok önemli. 2019/2020 sezonu huzurlu ve başarılı bir sezon olmalı. Bugün itibariyle başka aday da yok. Diğer adayla gezen taraftarların da kulübüne desteğini sağlamasını öngörmeliyiz. Onları da kucaklamalıyız. Ne zaman birlik beraberliği sağlarsak başarıyı elde ederiz. Biz Ankaragücü'nün hizmetkarlarıyız. Kimseye bir dargınlığım kırgınlığım yoktur. Hem kulübümüzün hem de gönlümüzün kapısını açacağız. Söz verdik birlikte başardık" dedi. Tek aday olarak seçime giren Mehmet Yiğiner'in yönetim kurulu listesi şu üyelerden oluştu: ASİL ÜYELER Metin Akyüz Levent Yılmaz

Hazan Bilgili Ertan Şahin Muhammer Kılıç İrfan Çinkaya Tuncay Doğan Yaşar Öztürk

Merden Kale Ali Fazlıoğlu Atilla Süslü Ali Güven Faruk Öndaş Şükrü Orhan Mustafa Baki Ayan Yakup Karadeniz

DENETİM KURULU İbrahim Erdinç Ünal İbrahim Gökdemir Ziyarettin Üçpınar

DİSİPLİN KURULU Hilmi Yaman Hayri Çağatay Cengiz

Naim Öztürk Ömer Yılmaz Haldun Sarı

