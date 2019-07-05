05.07.2019 14:58
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Ankaragücü'nden Altay Bayındır açıklaması: Fenerbahçe ile anlaştık

Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, genç kaleci Altay Bayındır'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını söyledi.

Beştepe Tesisleri'nde, transferle ilgili olarak konuşan Başkan Yiğiner, "1,5 milyon euroya AltayFenerbahçe'ye vereceğiz. Onlar şu an futbolcuyla anlaşmaya çalışıyorlar. Bugün yarın imzayı atarlar." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü olarak çok sayıda kaleci yetiştirdiklerine dikkati çeken Yiğiner, "Biz yönetim olarak kaleci Altay Bayındır konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Yöneticiler sanırım Altay ve menajeriyle görüşüyorlar. İnşallah hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Ankaragücü'nden Altay Bayındır açıklaması: Fenerbahçe ile anlaştık

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YORUMLAR (4)
GREAN: o saydığın tüm kalecileri toplasan yarım altay etmez. bir de teşekkür edin böyle bir transfer yapıldığı için
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KALECİ?: Her yer genç kaleci zaten. Yok mu deneyimli orta yaşlı diğerlerine yol gösterecek örnek olacak kaleci???
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GALATASARAY: Boş transfer , berke var kameni var Volkan var Harun var birde bu geliyor ne yapacaksın bu kadar kaleciyi , Türkiye’de transfer politikası cidden sıfır , al adam akıllı birini arkasında da genç biri olsun tamamdır ,
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KAMBOÇYALI: berke pişsin diye dışarıya gönderecekler kiralık olarak , kameni zaten şutlanacak. haruna alternatif kaleci işte fena mı ? volkan desen o da bitti artık.
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