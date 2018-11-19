19 Kasım 2018, 19:05
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Ankaragücü'nden Beşiktaş'a 1 Liralık Mesaj

Ankaragücü, Beşiktaş ile oynadıkları son maçta yaşanan olaylar nedeniyle deplasman tribünü için bilet fiyatlarını 1 lira olarak belirledi.

Ankaragücü, Spor Toto Süper Ligin 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecekleri karşılaşma için dikkat çeken bir uygulamaya gitti. Başkent ekibi, Beşiktaş deplasmanı tribünü için bilet fiyatlarını 1 Türk Lirası olarak belirledi.

1 TL OLMASININ NEDENİ SON MAÇ

Beşiktaş ile Ankaragücü arasında 2012 Kasım ayında oynanan ve siyah-beyazlıların 3-2 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası maçında, bazı Beşiktaşlı taraftarlar ekonomik olarak zor günler geçiren Ankaragücü'nde oyunculara 1 TL'lik bozuk paralar atmıştı. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarları ile Ankaragücü taraftarları arasında gerginlik yaşanmıştı. Ankaragücü o karşılaşmaya, genç oyuncuları ile çıkmak zorunda kalmıştı.

GALATASARAY MAÇI 30 TL

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan maçta Ankaragücü yönetimi, Galatasaray taraftarı için en düşük bilet fiyatını 30 TL olarak belirlemişti.

(Sporx)

Beşiktaş,Ankaragücü
19 Kasım 2018 Pazartesi 19:05



YORUMLAR (12)
DÜZADAM: 8-0 yenilirken sattınız siz o şerefi.
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DENİZLİ: Türkyeede cinconun parayla almadığı şampiyonluk varmı ben hatırlamıyorum
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DENİZLİ: Ekonomik kriz geçirdiği için atmadılar o 1 TL yi cincona Mac sattıkları için satılıklar manası anladınız siz onu
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GS Lİ: Domates de verin malum menemenli günler yakın
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ÇÖPÇÜ: beşiktaşın 1 tl bile etmez
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