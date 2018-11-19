Ankaragücü'nden Beşiktaş'a "1 TL'lik" Gönderme!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş
'ı ağırlayacak Ankaragücü
dikkat çeken bir karar aldı. Beşiktaş deplasmanı tribünü için bilet fiyatlarını 1 Türk Lirası olarak belirledi.
Beşiktaş taraftarları sahaya 1 lira atmıştı
Beşiktaş,Ankaragücü
Beşiktaş ile Ankaragücü arasında 2012 Kasım ayında oynanan ve siyah-beyazlıların 3-2 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası
maçında, bazı Beşiktaşlı taraftarlar ekonomik olarak zor günler geçiren Ankaragücü'nde oyunculara 1 TL'lik bozuk paralar atmıştı. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarları ile Ankaragücü taraftarları arasında gerginlik yaşanmış ve Başkent ekibi o karşılaşmaya, genç oyuncuları ile çıkmak zorunda kalmıştı.
19 Kasım 2018 Pazartesi 21:55