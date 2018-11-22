Ankaragücü'nden Stat Açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Ankaragücü
, Beşiktaş
'ı konuk edecek. Sarı-lacivertli kulüpten maçın oynanması planlanan Yenikent
Stadyumu ile ilgili açıklama yapıldı.
Ankaragücü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada cumartesi günü oynanacak maç ile ilgili kesinleşmiş bir kararın olmadığı ifade edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağımız Beşiktaş JK maçının Yenikent Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı hususunda kesinleşmiş bir karar yoktur. Yarın, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) temsilcileri tarafından Yenikent Stadyumu'nda yapılacak incelemeler sonucunda söz konusu karşılaşmanın Yenikent Stadyumu'nda oynanıp oynanamayacağı belirlenecektir. Kamuoyuna duyurulur." - Ankara
Yenikent,Beşiktaş,Ankaragücü
22 Kasım 2018 Perşembe 20:53