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Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek

Bir dönem Ankaragücü'nde de forma giyen Jerome Rothen, Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağını belirtti. Rothen, "Koronavirüs öncesi Mbappe'nin, Real Madrid'e transferi an meselesiydi. Ancak hayat normale dönünce transferin gerçekleşeceğinden eminim" dedi.

12.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:05

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs transfer çalışmalarını da durdurdu. Salgından en çok etkilenen kulüplerin başında Real Madrid'in geldiği konuşuluyor. Çünkü koronavirüs ortaya çıkmasaydı İspanyol ekibinin bir dünya yıldızını kadrosuna katacağı iddia edildi. Bir dönem Ankaragücü 'nde de forma giyen Paris Saint Germain'in eski futbolcusu Jerome Rothen, Kylian Mbappe'nin, Real Madrid'e transferinin salgın nedeniyle gerçekleşmediğini öne sürdü.

Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Rothen

"KULÜPTEKİ GÜVENİLİR KAYNAKLARDAN ÖĞRENDİM"

Bir Fransız radyosuna konuşan Jerome Rothen, "Kulüpteki güvenilir kaynaklardan öğrendim. Koronavirüs öncesi Mbappe'nin, Real Madrid'e transferi an meselesiydi" ifadesini kullandı. Rothen ayrıca, 21 yaşındaki yıldızın Madrid ekibine transferinin, hayat normale dönünce gerçekleşeceğine emin olduğunu söyledi. Mbappe, Paris Saint Germain'de bu sezon 33 maçta 30 gol, 17 asistlik performans sergiledi.

(TRT Spor)

Ankaragücü’nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid’e gidecek
Etiketler: Kylian Mbappe, Real Madrid, Ankaragücü, Madrid, Spor
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