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Ankaragücü, Ricardo Faty ile sözleşme yeniledi

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Senegalli orta saha oyuncusu Ricardo Faty ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

07.08.2019 18:27 Ankaragücü, Ricardo Faty ile sözleşme yeniledi
Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Senegalli orta saha oyuncusu Ricardo Faty ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada geçen sezonda Ankaragücü forması giyen Ricardo Faty'nin sahalara dönmeyi sabırsızlıkla beklediği vurgulandı. Türkiye'yi ve Ankara'yı çok sevdiğini söyleyen Faty, "Güzel ve başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum" dedi.
İmza töreninde Kulüp Genel Müdürü Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktörü Adnan Erkan da yer aldı.



MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor

Kaynak: DHA

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