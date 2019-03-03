Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Otobüs Kazasına İlişkin İki Şoför Tutuklandı

Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün Afyonkarahisar'da kaza yapmasına ilişkin gözaltına alınan otobüs sürücüsü ve otobüse arkadan çarpan otomobil sürücüsünün tutuklandığı bildirildi.

Antalya-Afyonkarahisar karayolu Akören Beldesi'nde önceki gece Ankaragücü taraftarlarını taşıya Yılmaz Doğan idaresindeki otobüse, Abdil Erkan'ın yönetimindeki otomobil arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan otobüste bulanan 2 kişi ölmüştü.

GÖZALTINA ALINAN 2 SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından otobüs sürücüsü Yılmaz Doğan ile otobüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü Abdil Erkan Sinanpaşa ilçe jandarma ekiplerince gözaltına alınmışlardı. Jandarmada ifadeleri alınan sürücüler Yılmaz Doğan ve Abdil Erkan savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçı olan Antalyaspor - MKE Ankaragücü mücadelesi sonrası deplasmandan dönen sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüs, alkollü bir sürücünün kullandığı araçla çarpışarak devrilmişti. Antalya-Afyonkarahisar yolu arasında sabaha karşı yaşanan kazada Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz hayatını kaybetmişti. Kaza sonucunda 23 kişi de hafif şekilde yaralanmıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın yapılan kontrolünde 0.93 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA