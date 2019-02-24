Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan Gol Sevinci Sırasında Baygınlık Geçirdi

spor Toto Süper Ligin 23. haftasında Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında konuk etti. Sarı-lacivertli takım mücadeleyi 2-1 kazandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Boydve Orgill kaydederken, Erzurumspor'un tek golü Opseth'ten geldi.
BURNUNA DARBE ALDI
Son dakikada gelen galibiyet golü sonrası Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ve yedek kulübesi kendinden geçti. Teknik ekiple birlikte sevinirken burnuna darbe alan Kaplan, kısa süreli baygınlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra Kaplan ayağa kalktı.
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