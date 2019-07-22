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Ankaragücü Yalçın Ayhan ile sözleşme yeniledi

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, stoper Yalçın Ayhan ile sözleşme imzaladı.

22.07.2019 22:01 Ankaragücü Yalçın Ayhan ile sözleşme yeniledi
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, stoper Yalçın Ayhan ile sözleşme imzaladı.
Başkent ekibinin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Ayhan, "Hedefim bu sezon iyi bir performans sergileyerek Ankaragücü forması altında başarılı bir sezon geçirebilmek. Umuyorum ki taraftarımızın da desteği ile onlara bu yıl daha keyifli bir Ankaragücü izleteceğiz." ifadelerini kullandı.
İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan'ın da yer aldığı aktarıldı.
Kaynak: AA
MKE Ankaragücü, Yalçın Ayhan, Ankaragücü, Spor

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