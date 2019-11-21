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Ankaragücü yönetim kurulu üyesi faruk koca: sıkıntılarımız büyük ama aşacağız

Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Koca: Sıkıntılarımız büyük ama aşacağız"Transfer yasağını kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz""Takımı tanıyan en iyi hoca olduğu için Mustafa Kaplan'ı getirdik"Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, (DHA) - Süper Lig'in 12'nci haftasında cumartesi...

21.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:35
Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Koca: Sıkıntılarımız büyük ama aşacağız
"Transfer yasağını kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz"
"Takımı tanıyan en iyi hoca olduğu için Mustafa Kaplan'ı getirdik"
Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, (DHA) - Süper Lig'in 12'nci haftasında cumartesi günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan MKE Ankaragücü'nde yönetim kurulu üyeleri antrenmanı izleyerek futbolculara destek oldu. Yönetim kurulu üyesi Faruk Koca, zor bir dönemde kulübün başına geldiklerini belirterek, "Lig devam ediyor, futbolcunun motivasyonu birinci derecede öncelikli. Destek olmak anlamında antrenmanı izlemeye geldik. Birkaç yönetici arkadaşımızla beraber onlara moral vermek istiyoruz. Sıkıntılarımız büyük ama aşacağız" dedi.
MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Koca, diğer üyelerle birlikte takımın antrenmanını izlerken Demirören Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Kulüple ilgili sorunlara çözüm üretmek için çabaladıklarını belirten Faruk Koca, "Bir şeyleri yapmak için önce fotoğrafı doğru okumak lazım. Fotoğraf; şu anda bütün kulübün hem futbolcuları hem teknik heyeti hem de mali durumuyla ilgili bütün şeyleri masaya yatırdık. Artık fotoğraf netleşti, gözümüzün önünde. Tedbirleri almak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama nihayetinde bu psikolojik de bir olay. Lig devam ediyor, futbolcunun motivasyonu birinci derecede öncelikli. Destek olmak anlamında antrenmanı izlemeye geldik. Birkaç yönetici arkadaşımızla beraber onlara moral vermek istiyoruz. Sıkıntılarımız büyük ama aşacağız" ifadelerini kullandı.
"TRANSFER YASAĞINI KALDIRMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"
Koca, transfer yasağını kaldırmak için ciddi bir mali bedel ödemek gerektiğini vurgulayarak, "Bunun çabası içindeyiz. Transfer yasağını kaldırmak için yönetim elinden gelen her şeyi yapıyor. Biraz daha zamanımız var, transfer yapmak için ara dönemi beklememiz gerekiyor. Bütün boyutlarıyla tartışıp transfer yasağını kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Transfer yasağını kaldırmak bu takımın artık hayat memat meselesi. Bu kulübümüzün geleceği açısından olmazsa olmazımız. Kulüple ilgili bütün ilgililere, taraftarından yöneticisine, devlet organlarından yerel yönetimine futbolcularına geçmişteki bütün arkadaşlarla diyalog halindeyiz" diye konuştu.
"TAKIMI TANIYAN EN İYİ HOCA OLDUĞU İÇİN MUSTAFA KAPLAN'I GETİRDİK"
Trabzonspor maçının bir dönüm noktası olacağını söyleyen Faruk Koca, şunları kaydetti:
"İşin doğrusu zor bir dönemde kulübü devralmak zorunda kaldık. Önümüzde çok ciddi maçlar var. Yönetime geldikten sonra maalesef son iki maçta yenildik. Trabzon maçı belki bir dönüm noktası olur yeni bir hocayla. Eski hocamızda bir problem yaşadığımızdan değil, nihayetinde bu tür durumlarda herkesin anlayış göstermesi gerekiyor. Hocamızın kalbini kırmadan, ki iki maç şans da verdik, artık bir kan değişimine ihtiyaç olduğunu düşünüyorduk ve Mustafa hocayı getirdik. Mustafa hocayı getirme sebebimiz şu anlamda; mevcut oyuncuları tanıyan en iyi teknik adam. Geçen yıl bu futbolcularla oyun oynadı. Biz bu anlamda verimli olacağını düşünerek Mustafa hocayla tekrar anlaştık. Şu anda da yeni teknik heyetle futbolcuların moralinin daha iyi olduğunu anladık. Bunu Trabzon maçında göreceğiz inşallah."
Ankaragücü yönetim kurulu üyesi faruk koca: sıkıntılarımız büyük ama aşacağız

Mustafa Kaplan, Faruk Koca, Güncel

Kaynak: DHA


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