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Ankaralı kadınlar mutluluğu bu festivalde buldu

Ankaralı kadınlar mutluluğu Altınpark Expo Center'da düzenlenen festivalde buldu.

21.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:42 Ankaralı kadınlar mutluluğu bu festivalde buldu
Ankaralı kadınlar mutluluğu Altınpark Expo Center'da düzenlenen festivalde buldu.

Ankara Altınpark Expo Center'da düzenlenen "mutluluk festivali" kadınlardan yoğun ilgi gördü. 7'den 70'e herkesin akın ettiği festivalde giyimden aksesuara, çantadan ayakkabıya kadar çeşitli ürünler alışveriş meraklılarıyla buluştu. Festivalde çocuklarla ve çantalarla saatlerce eşlerini bekleyen beyler de dikkat çekti.

Alışveriş yaparken mutlu olduklarını söyleyen hanımlar, fiyatlardan memnun olduklarını ve bu fırsatları kaçırmak istemediklerini dile getirdi. 300 TL alışverişe bir çekiliş hakkının verildiği festivalin sonunda ise bir şanslı kişiye otomobil hediye edilecek. - ANKARA

Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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