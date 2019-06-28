28.06.2019 18:43
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Ankaralı motorcular Sünnet Gölü'ne kamp kurdu

Ankaralı motorcular Sünnet Gölü

Ankara Motosiklet Kulübü (ANMOK) üyeleri, Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü'nde yaptığı etkinlikle kamp severlerle bir araya geldi.

Ankara Motosiklet Kulübü (ANMOK) üyeleri, Bolu 'nun Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü'nde yaptığı etkinlikle kamp severlerle bir araya geldi.

Ankaralı motosikletçiler şehrin bunaltıcı, sıkıcı ve gri tonundan kurtulmak için kamp etkinliklerine başladı. Ankara Motosiklet Kulübü, üyeleri ile birlikte Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü'nde güzel bir kamp etkinliği düzenledi. Onlarca motosikletlinin katıldığı kamp gölün hemen kıyındaki alanda kuruldu. Doğa ile iç içe geçen iki günün sonunda ortaya unutulmaz manzaralar çıktı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Göynük , Motosiklet , Bolu , Ankara , Güncel

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