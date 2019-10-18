Ankaralı Namık ölüm yıl dönümünde anılıyor

Ünü sanatçı Ankaralı Namık, ölümün 4. Yılında anılıyor. 18 Ekim 2015'te sevenlerini yasa boğan kaza sonucu hayata vedan Ankaralı Namık'ınölüm nedeni kaza sonuç ölüm olarak duyurulmuştu. , Ankaralı Namık kimdir? , Ankaralı Namık kimdir biyografi. Ankaralı Namık ölüm yıl dönümü

ANKARALI NAMIK ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ NE ZAMAN?

Ankaralı Namık yıl dönümü 18 Ekim günüdür?

ANKARALI NAMIK NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ankaralı Namık 18 Ekim 2015'te vefat etti.

ANKARALI NAMIK KİMDİR?

Namık Uğurlu ya da bilinen adıyla Ankaralı Namık, (d. 30 Nisan 1976; Yeşilöz, Kurşunlu - ö. 18 Ekim 2015; Keçiören, Ankara), Türk müzisyen, söz yazarı, televizyon programcısı, bestekâr ve oyuncudur. Malatya İnönü Üniversitesi, Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir fakat mesleğini yapmayıp müziğe yönelmiştir.2005 yılında sanatçı Arabada Beş Evde On Beş adlı albümü milyonlar satarak birçok megastarı geride bırakarak rekorlar kırmıştır.

ANKARALI NAMIK ALBÜMLERİ NELERDİR?

[2005] Ankaralı Namık - Hadi Çıkta Gel

[2005] Ankaralı Namık - Salla Bidenem Salla

[2006] Ankaralı Namık - Arabada Beş Evde Onbeş

[2006] Ankaralı Namık – Hovarda

[2006] Ankaralı Namık - Yapıştır Koçum - Nassı Yani

[2007] Ankaralı Namık - Ah Babam Sağ Olsaydı

[2007] Ankaralı Namık - Vay Aslanım Vay

[2010] Ankaralı Namık - Dar Geldi Sana Ankara

[2011] Ankaralı Namık - Seviyorsan Bak Yüzüme & Mezar Taşları

[2012] Ankaralı Namık - Uyuma Dayı Paranı Çalarlar

[2013] Ankaralı Namık - Oğlumun Tabancası & Tak Tak Eder Amcası

[2014] Ankaralı Namık - Utanmadın Mı

[2014] Ankaralı Namık - Ananın Hayrına Ver

[2015] Ankaralı Namık - Bayrama Gidiyorum