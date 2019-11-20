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Ankaralı öğretmenlere 24 Kasım hediyesi

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Altınköy Açık Hava Müzesi tüm öğretmenlere ücretsiz olacak.

20.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:10Ankaralı öğretmenlere 24 Kasım hediyesi
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Altınköy Açık Hava Müzesi tüm öğretmenlere ücretsiz olacak.

Belediye Başkanı Asım 'nın talimatıyla 24 Kasım Pazar günü tüm öğretmenler Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Altınköy Açık Hava Müzesi'ne ücretsiz olarak girebilecek. Uygulamadan Ankara genelinde görev yapan tüm öğretmenler faydalanabilecek. Öğretmenler için ne yapılsa az olacağını ifade eden Başkan Balcı, "Gelecek nesillerimizi yetiştiren, evlatlarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz için bu yıl böyle bir uygulamayı devreye soktuk. 24 Kasım Pazar günü Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Altınköy Açık Hava Müzesi öğretmen kimliğini göstererek gelen tüm öğretmenlerimiz için ücretsiz olacak" dedi.

Ayrıca Altındağ'da görev yapan 5 bin 109 öğretmenin her biri için 5 bin 109 meyve fidanı dikileceğini belirten Balcı, "22 Kasım günü Gicik Mahallesi'nde ayrılan 100 bin metrekarelik bir araziye dikilecek olan fidanların tamamı meyve ağaçları olacak. Önümüzdeki yıllarda meyve verecek olan ağaçlardan elde edilen meyveler ise Altındağ'daki okullar arasında pay edilecek, öğrenciler doya doya meyve yiyecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Balcı, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. - ANKARA

Ulucanlar Cezaevi, Altındağ, Balcı, Güncel

Kaynak: İHA

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