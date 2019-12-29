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Ankaralı otomobil ve şoför esnafından Türkiye'nin Otomobili'ne destek

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, ekonomiye katkısı ve yaratacağı istihdamın yanı sıra şoför esnafının verimlilik seviyesini ve rekabet gücünü yükseltmesine sağlayacağı avantajlardan dolayı...

29.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:36 Ankaralı otomobil ve şoför esnafından Türkiye'nin Otomobili'ne destek
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, ekonomiye katkısı ve yaratacağı istihdamın yanı sıra şoför esnafının verimlilik seviyesini ve rekabet gücünü yükseltmesine sağlayacağı avantajlardan dolayı 'nin Otomobili'ni desteklediklerini bildirdi.
Yiğiner, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) çalışmaları sonucu ön gösterimi yapılan Türkiye'nin Otomobili'ni değerlendirdi.
Projeye destek verdiklerini vurgulayan Yiğiner, "Türkiye'nin Otomobili'ni, ekonomiye katkısı ve yaratacağı istihdamın yanı sıra şoför esnafının verimlilik seviyesini ve rekabet gücünü yükseltmesine sağlayacağı avantajlardan dolayı destekliyoruz. Proje, Türk otomotiv endüstrisi açısından çok önemli bir yatırım, bir kilometre taşı. Akıllı teknolojilerle donatılacak yerli otomobil, sahip olacağı yenilikçi teknolojilerle ve tasarımıyla da çok önemli bir fark ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.
Yerli elektrikli otomobilin taksici esnafı için büyük bir avantaj oluşturacağına dikkati çeken Yiğiner, şunları kaydetti:
"Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası olarak bundan sonra tamamen yerli elektrikli araçlara geçmek bizim için ilk tercih olacak. Ekonomiye ve istihdama çok önemli katkılar sağlayacak yerli elektrikli araçlara dönüşümle en başta yakıt giderleri olmak üzere çok önemli avantajlar elde edeceğiz. Özellikle alternatif ulaşım araçlarıyla rekabet gücümüz artacak. Türkiye'nin ilk sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek elektrikli otomobillerle hava kirliliğinin yanında gürültü kirliliği de ortadan kalkacak. Türkiye genelinde tüm taksiler için çok önemli bir dönüşüme liderlik edecek Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni Ankara Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak tüm odalarımızla birlikte destekliyoruz."

Türkiye, Ankara, Ekonomi

Kaynak: AA

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