07 Aralık 2018, 23:12
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Ankaralı Turgut, Seda Sayan Tarafından Tehdit Edildiğini Açıkladı

Ankaralı Turgut, Seda Sayan Tarafından Tehdit Edildiğini Açıkladı

Ankaralı Turgut 2. Sayfa programına katılarak Seda Sayan ile yaşadığı kavgaya dair konuşarak, "Seda Sayan beni tehdit etti" dedi.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında konuk olarak katılan Ankaralı Turgut, sektörde birileri tarafından dışlandığını söyledi. Ankaralı Turgut "Bizim camia içinden birileri, meslektaşlarımdan bazıları el attı." bu işe dedi.

ASTIM HASTASI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Kendisine Seda Sayan ile olan kavgası hatırlatılınca Ankaralı Turgut şunları söyledi: "Seda Sayan ile sorunumuz devam ediyor. 81 milyonun gözünün önünde tehdit edildim ben. 2005'te başlayan bir gerilim; iftiraya uğradım, mağdur edildim. Parası olan kaçamağın adını flört koymuş; parası olmayana namussuz deniliyor. Ben bunu Seda Sayan'a demedim ama o üzerine alınmış. Dava açmış." Son dönemlerde sağlık problemleriyle gündeme gelen Ankaralı Turgut canlı yayında astım hastası olduğunu açıkladı. Hakkında çıkan "öldü" haberlerine de tepki gösterdi.

Kanal D,Seda Sayan,Ankaralı Turgut
07 Aralık 2018 Cuma 23:12



YORUMLAR (5)
ADINIZI YAZIN: bırakın ankaralı turgutu üzmeyee aglatmayaaa kimseninnn hakkı yokturrrrrr hele birde tehtid etmeyee onu kırmakk vee üzmekk kimseninnn hakkı degildirrr türkiyede bulunmazz birrr sanatcıdırrr sizz ancaaa ölünceee degeriniii anlıyacaksınnn amaaaaaaaaaaa işşşşş işteennnnn geçmişşşş olacakkkkkkkkkkkkktırrrrrrrrrrrrrrrrr
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AMİN RAHMELİ: Allah taksiratini affetsin
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YAVUZS: ADAM MI.
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DİLBERAY: Angaralı gardaşım hasta Sada ayağına sıkaram senin.
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EEE: reklam kokan hareketler bunlar slbirini vur birine
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