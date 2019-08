Ankaralı Turgut'tan yeni sanatçılara taş

Ankaralı Turgut Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde Kemal Sunal'ın "Şark Bülbülü" filminde seslendirdiği 'Esmerim Biçim Biçim' şarkısını okuyarak klibini çekti.Ünlü Sanatçı Ankaralı Turgut 'Esmerim Biçim Biçim' şarkısının kliplerini çekmek için Kdz. Ereğli'ye geldi. İzzet Altın Meşe'nin ardından Kemal Sunal'ın "Şark bülbülü" filminde seslendirmesiyle herkesin diline dolanan "Esmerim biçim biçim" şarkısını yeniden seslendiren sanat camiasının tanınan ve sevilen isimlerinden olan Ankaralı Turgut, klip çekimleri için Kdz. Ereğli'yi seçti. Klip çekimleri esnasında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Ankaralı Turgut, Kdz. Ereğli'yi çok beğendini ve klip çekimleri için Ereğli'nin güzel bir tercih olduğunu dile getirdi. Uzun aradan sonra sonra yeniden sahnelere geri dönen Ankaralı Turgut, televizyonlarda artık müzik eğlence programları yerine izdivaç yada değişik türlerdeki yarışmaların yayınlanmasını eleştirdi."Kdz. Ereğli'yi güzel bir ilçe olduğu için seçtim"Eski sanatçıların günümüzde daha fazla rağbet gördüğünü aktaran Ankaralı Turgut "Esmerim Biçim Biçim" şarkısının hikayesini ise şu şekilde anlattı; "Ben bu röportajları izlerim. Sanat, halk müziği hep severim. Bu şarkı çok eski bir şarkı bizim eskilerimizde biliyor. Gençliğimizin şarkısıydı ve çok tutmuştu tabi o zamanlar basın, medya yoktu. Biz bu şarkıyı plaklardan, radyolardan dinlerdik. Günlerden bir gün televizyon izliyorum; şarkıyı gördüm okudum. Zaten İzzet Altınmeşe abimizden dinlemiştim ben bu şarkıyı. Birde rahmetli Kemal Sunal abimizden tekrar Allah rahmet eylesin diyoruz buradan, kendisi de seslendirmişti filminde. İzzet Altınmeşe okuduğunda hatırlıyorum ben, 2 ay sonrada rahmetli Kemal Sunal abimiz kullanmıştı filminde. Buradan esinlendim, güzelde bir iş çıktı meydana. Takdir halkındır, kararını verecektir halk. Ama bu şarkı 21. Yüzyılda da hala var. Ereğli'yi seçmemin nedeni güzel ilçe. Ereğli'de benim Erdin Vefasız diye bir arkadaşım var ama kendisi vefalıdır. Kendileri vesile oldu burada ekip arkadaşlarımızla beraber güzelde bir klip oldu ellerine sağlık çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ekip arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve halkımıza. Güzel bir klip yaptık. Hareketli parçayı da burada yapalım dedik ve güzelde oldu. Değişiklik olsun sonuçta Türkiye'nin her yeri bizim güzel vatanımız. Buranında havası ve denizi çok güzel.""Televizyonlarda aşk dizileri ve yarışmalar var"Artık televizyon ekranlarında sanatçıların yer alamadığını bunu yerine yarışma programlarının yayınlandığını belirten Ankaralı Turgut sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Ben sanat yapıyorum sanatın olmadığı bir yerde yaşantıda olmaz. Müzik evrenseldir. Ben müziğin yer şeyini dinlerim. Arabesk de dinlerim, rock da dinlerim her şeyi dinlerim çünkü ben iyi bir dinleyiciyimdir. Karşımda ki insanı da öyle düşünüyorum. Ama şuan medya olayını biliyorsunuz ekranlarda program bırakmadılar, çektiler bitirdiler. Programlar belli; aşk dizileri var, yemek programları var. Günümüz böyle geçiyor işte. Biz işimizi yapmak istiyoruz. Çünkü sanatçılar olarak çok az kaldık.""Yeniler bir şeyler yapmaya çalışıyor amaHerşeyin eskisi güzeldir"Son dönemde müzik piyasasında çıkan şarkıcılarıda değerlendiren Ankaralı Turgut her şeyin eskisinin daha güzel olduğunu söyledi. Ankaralı Turgut açıklamasında "Valla şimdi her zaman aslanın yavrusuna da aslan derler, dişisine de aslan derler, erkeğine de aslan derler. Bu sanatı aslan gibi yapan kişiler iyi yerlerde korunuyorlar zaten. Şu anda tamam yeni nesilde bir şeyler yapmaya çalışıyor ama her şeyin eskisi güzeldir. Eski sanatçılarımız kalmadı vefat etti çoğu, Allah rahmet eylesin. Bizde zaten sayılı kaldık. Ben işimi yapmak istiyorum kısacası, ben halka sanatımı yapmak istiyorum, türkülerimi söylemek, oyun havalarımı çalmak istiyorum. Kısacası ben işimi yapmak istiyorum. Buradan tüm siyasetçilere de söylüyorum; herkes işini yapsın bizim işimizin, ekmeğimizin önüne kimse geçmesin. Biz halkımız için sanat yapıyoruz. Yarın bir gün biz bu ülkeden geçip gidersek arkamızdan bir eser bırakacağız, şarkılarımız kalacak. Bu yüzden biz sanatçıların adlarına sahip çıkılsın. Gerçekten medyadan kısıtlamalar kalksın, halkında o sanatçıyı görmeye duymaya ihtiyacı var. Ama inşallah güzel şeyler olacak diyorum."Ankaralı Turgut'un "Esmerim biçim biçim" şarkısının klibi sosyal medya kanallarında yayınlanmaya başlarken, klip bir haftada büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. - ZONGULDAK