Ankaralılar 24. kez tiyatro festivaliyle buluştu

Ankaralıları 24 yıldır tiyatroyla buluşturan Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali düzenlenen ödül gecesiyle başladı. Bu yıl Onur Ödülüne kısa süre önce aramızdan ayrılan usta sanatçı Yıldız Kenter layık görüldü. Çankaya Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi'nin destek verdiği "24. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali" Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceyle başladı. Festivalin tanıtımının yapıldığı açılış gecesinde bu yılın ödülleri de sahiplerini buldu.Onur ödülü Yıldız Kenter'eToplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen festival, vakıf başkanı Prof. Dr. Selçuk Candansayar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Ankaralılarla 24. kez buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Candansayar'ın konuşmasının ardından bu yılın ödülleri sahiplerini buldu. 24. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali Onur Ödülüne kısa süre önce aramızdan ayrılan usta sanatçı Yıldız Kenter layık görüldü."Kapılarımız sanata her zaman açık"2019 Emek Ödülü ise sanatçı Mehmet Nurkut İlhan'a verildi. İlhan'a ödülünü Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner verdi. Festivale destek vermekten ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Güner, "Çankaya Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduk olmaya da devam ediyoruz. Çünkü, biliyoruz ki sanat uygarlığın ve çağdaşlığın göstergesi, barışın ve özgürlüğün simgesidir. Kültür ve sanat merkezlerimizin kapılarını sanatçılarımıza her zaman açık tutuyoruz" dedi.Festival 2 Aralık'a kadar sürecekBaşkentin kültür ve sanat hayatını zenginleştiren, birbirinden değerli oyunları Ankaralı sanatseverlerle buluşturan 24. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 2 Aralık tarihine kadar sürecek. Festival kapsamında bu yıl Çehov'dan Seçmeler, Göç'erken, Krem Karamel, Guguk Kuşu, Kadın, Fosforlu Cevriye gibi 28 tiyatro oyunu Ankaralılarla buluşacak. Çankaya Belediyesi'nin Çağdaş Sanatlar Merkezi, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi ve Yılmaz Güney Sahnesi ise festival kapsamındaki 10 oyuna ev sahipliği yapacak. Ayrıntılı programa www.ankaratiyatrofestivali.org/ adresinden ulaşılabilir. - ANKARA