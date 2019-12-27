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Ankaralılar Atatürk'ün Ankara'ya gelişini coşkuyla kutladı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü 'Seymenler Kortej Yürüyüşü' eşliğinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

27.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:30 Ankaralılar Atatürk'ün Ankara'ya gelişini coşkuyla kutladı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü 'Seymenler Kortej Yürüyüşü' eşliğinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş önderliğinde, Ankaralılar Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümünü kutlandı. Genelkurmay kavşağında başlayan yürüyüş 'ta bulunan 1'inci Mecliste son buldu. Yürüyüşe genç yaşlı, binlerce Ankaralı eşlik etti. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle yapılan yürüyüşte; 'İleri Marşı', 'Onuncu Yıl Marşı', 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa' marşları hep birlikte söylendi.

Ulus'ta bulunan Atatürk heykeli önünde kısa bir konuşma gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, "Ankara sıradan bir yer değildir. Bundan 100 yıl önce, vatanımıza kast edilirken, ülkemizin dört bir yanı işgal altındayken bunun kabul edilemeyeceğini haykırmış olan kenttir. 100 yıl önce bugün yaşananlar, bunun en iyi örneğidir. Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelişi sürecinde yakılan sinsin ateşi etrafında toplanan binlerce Seymen ve halk, adeta kurtuluşu daha mücadele başlamadan müjdeliyordu. Çünkü onlar daha o günden inanmışlar ve bunu Mustafa Kemal Paşa ve temsil heyetine güçlü bir irade ile göstermişlerdi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Ulus, Güncel

Kaynak: İHA

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