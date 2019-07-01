Ankas kongreye gidiyor

Yeni sezon öncesi bir çok yeniliklere imza atmaya hazırlanan Bordo – Mavili yönetim öncelikli olarak kongrede değişiklik kararlarının onaylanmasını bekleyecek.

İSİM DEĞİŞİYOR

Amatör Liglerde uzun süredir Ankas İstiklalspor ismi ile mücadele eden Bordo – Mali ekip, yapacağı olağan üstü kongrede üyelerden isim değişikliğini ibra etmesini isteyecek.

Gaziantep şehri ile özdeşleşen isim ile bundan sonra ki sezonlarda mücadele etmek isteyen ekip, İstiklalspor ibaresini kaldırarak Gaziantep Ankasspor olarak isim değişikliği yapacak.

LOGO YENİLENİYOR

Yeni ismi ile Gaziantep Ankasspor olarak Gaziantep şehrini önümüzde ki sezondan itibaren temsil etmeye hazırlanan Bordo – Mavililer, logosunu da değiştiriyor. Eski logosunu 2019 – 2020 sezonunda kullanmayacak olan Gaziantep Ankasspor'da Gaziantep'in figürlerinin olduğu yeni logo tasarım çalışmaları sürüyor.