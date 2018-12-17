Ankas'tan Muhteşem Geri Dönüş 4 – 2

BAL liginde ilk yarının son haftasında evinde Kahta Dirilişspor'u ağırlayan Bordo – Mavili ekip, zorlu maçtan üç puanla ayrıldı.

Ankas İstiklalspor sezonun ilk yarısında oynadığı 13 karşılaşmadan 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3'de yenilgi elde ederek devreyi 5'inci sırada tamamladı.

Kahta Diriliş karşısında oyuna baskılı başlayan temsilcimiz, rakibinin ilk defa 10'uncu dakikada kalesine geldiği pozisyonda golü gördü. Ankas İstiklalspor'un Kahta yarı alanında ki baskısı Nsdıbe Lınus Oliver'in attığı gol ile sonuç vererek eşitliği sağladı. Konuk ekip bu gole 3 dakika sonra tekrar cevap vererek bir kez daha öne geçti ve devre Adıyaman temsilcisinin galibiyetiyle tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında Bordo – mavili ekip, Kahta Diriliş'i kendi yarı alanına geçirmedi, yaptığı baskıların sonucunu 65'inci dakikada Nijeryalı forveti ile alırken yeniden eşitliği sağladı. 74'üncü dakikada Hayri Kıcıkoğlu ile öne geçen temsilcimizde son sözü Eyüp Ertürk 85'inci dakikada söyleyerek skoru belirledi.

BASKILAR SONUÇ GETİRDİ

Ligde oynadıkları son dört haftada galibiyet elde edememenin vermiş olduğu stres ile sahaya çıktıklarını kaydeden Ankas İstiklalspor teknik direktörü Salih Karalar, "Kendi saha ve taraftarımız önünde mutlaka kazanmamız gereken bir maça çıktık. Hiç beklenmedik hatalarla iki defa geriye düşmemize rağmen özellikle ikinci yarıda ki baskımız sonucu getirdi. Elde ettiğimiz galibiyet hem uzun süredir elde edemediğimiz üç puan açısından iyi oldu, hem üzerimizde ki kazanamama psikolojisini atmış olduk ve hem de sezonun ikinci yarısına moralli girmemizi sağlayan bir sonuç oldu. Her maçta olduğu gibi Kahta Diriliş karşılaşmasında da taraftarlarımız bizleri yalnız bırakmadı. Maç boyunca ellerinden gelen desteği verdiler ve bu galibiyette önemli etken oldular. Taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Kısa bir iznin ardından ikinci yarı hazırlıklarımıza başlayacağız" açıklamasını yaptı.