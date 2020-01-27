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Ankas tutulmuyor

Bölgesel Amatör Lig 2'inci grupta Gaziantep'i başarıyla temsil eden Ankasspor, galibiyet halkasına bir yenesini daha Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor karşısında ekledi.

27.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:08Ankas tutulmuyor

Kendi sahasında grubunun güçlü ekiplerinden Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden Bordo – Mavili ekip, elde ettiği önemli galibiyetle şampiyonluk umutlarını devam ettirdi.

Ankasspor'u galibiyete taşıyan golleri ilk yarıda Furkan Uncuer, ikinci yarıda ise Cafer Akpak kaydetti. Bordo – Mavililer bu haftanın ardından galibiyet sayısını 10'a çıkartırken topladığı 32 puanla 3'üncü sırada ki yerini sağlamlaştırdı.

İNANCIMIZ ZAFERİ GETİRDİ

Bu hafta kendi sahalarında konuk ettikleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor maçının hedeften kopmama adına kendileri açısından son derece önemli olduğunu söyleyen Gaziantep Ankasspor teknik direktörü Salih Karalar, "Her iki takım açısından 6 puan niteliği taşıyan mücadeleden galibiyetle ayrılarak hem rakibimiz ile aramızda ki puan farkını açmış olduk hem de yarıştan kopmamış olduk. Futbolcularımız bu zorlu maça inançlarını sahaya yansıtarak önemli bir zafer kazandılar. 90 dakika boyunca sahada ter döken oyuncuların yanı sıra yedek kulübesinde ki herkes galibiyet için inanılmaz mücadele ettiler. Bu zorlu maçımıza gelen taraftarlarımız hiç susmadan destek verdiler. Bu galibiyette tribünlerinde büyük katkısı oldu ve elde ettiğimiz üç puanı onlara armağan ediyoruz. Lig uzun bir maraton ve bu yarışın sonunda Allah kısmet ederse ipi göğüsleyerek Gaziantep şehrine bir şampiyonluk yaşatmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.


Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfa, Gaziantep, Güncel

Kaynak: Bültenler

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