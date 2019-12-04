Anket araştırması, 'süresiz nafaka' için adil bir sistem istiyor!

Araştırmada 'Süresiz Nafaka' uygulaması sorulan katılımcıların yüzde 86,18'i uygulamanın kaldırılmasını ve yerine adil bir sistemin getirilmesini istedi.

25 ilde gerçekleştirilen araştırmada, 1988 yılından bu yana yürürlükte bulunan süresiz nafaka uygulaması hakkındaki düşünceleri sorulan vatandaşların %46,31'i uygulamanın tamamen kaldırılmasını, %39,87'si ise uygulamanın kaldırılarak daha adil bir sistemle güncellenmesini istiyor. Katılımcıların %10,21'i sistemin korunmasını savunurken, %3,61'i ise cevap vermekten kaçınıyor.

Yoksulluk nafakası uygulaması, 1988 yılına kadar boşanma tarihini izleyen bir yıl süresince ödeniyordu. Türk Medeni Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrası 12 Mayıs 1988 tarihinden itibaren nafaka talebi süresiz olarak uygulanmaya başlandı. Sosyal medyada da seslerini duyuran süresiz nafaka mağdurlarının sayısı 2 milyona ulaşmış durumda.

Bahse konu araştırmada vatandaşlara yöneltilen sorulardan biri de kanun değişikliği ile kalıcı şekilde ceza infaz sürelerinde ve denetimli serbestlik koşullarında yeni iyileştirmeler yapılması hususundaki düşünceleri oldu. Katılımcıların %54,87'si kalıcı bir değişiklik yapılmasını desteklerken, %28,01'i değişikliği desteklemediğini ifade ediyor. Katılımcıların yaklaşık %15'lik kesiminin konu hakkında henüz fikri netleşmiş değilken, %3'üne yakını ise soruya cevap vermekten kaçınıyor.

NAFAKA NEDİR?

Türk Medeni Kanunu'nun 175. Maddesine göre "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Yükümlüsünün kusuru aranmaz."

Nafaka sadece kadınlara değil ekonomik gücü daha düşük olan erkeklere de bağlanabilir. Uygulamada genellikle nafakayı alan tarafın kadın olmasının nedeni toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde aranmalıdır.

Kadınların erkeklerle eşit eğitim ve istihdam olanaklarına ve eşit maaşa erişiminin olmaması onları ekonomik olarak dezavantajlı kılar. Bu sebeple nafakanın hakkından genellikle kadınlar yararlanmaktadır.

NAFAKA NASIL HESAPLANIR?

Boşanma davalarının müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ödemeleri, ortak malların paylaşımı, ziynet eşyalarının teslimi gibi sonuçlarından bir tanesi de taraflardan birinin karşı tarafa nafaka ödemesine karar verilmesidir. Mahkeme taraflardan birinin boşanmada nafaka talebinin varlığı halinde şartları değerlendirerek talebi uygun görürse nafakaya ilişkin ödemeyi hüküm altına alır.

Boşanma davasında karar altına alınan nafaka miktarının değişen şartlara göre uyarlanması yani arttırılması veya azaltılması mümkündür. Ancak mahkeme bunu re'sen kendisi gerçekleştirmek, tarafların bu hususta aile mahkemesinden talepte bulunması gerekir. Nafaka alacaklısı boşanma davasındaki şartların değiştiği, nafakanın kendisine artık yetmediği, ekonomik durumunun daha da bozulduğu ya da nafaka borçlusunun ekonomik durumunun daha iyi hale geldiği gibi gerekçelerle nafakanın arttırılmasını talep edebilir.

Nafaka borçlusu da tam tersi şekilde nafaka alacaklısının gelir elde etmeye başladığı, ekonomik durumunun düzeldiği ya da kendisinin ekonomik durumunun bozulduğu, nafakayı ödemeyemez hale geldiği gibi gerekçelerle nafakanın azaltılmasına ya da nafakanın sona erdirilmesine karar verilmesini talep edebilir.