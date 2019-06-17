Akademetre Araştırma Şirketi: Kararsız kitlenin oranı 7,1'e indi

Akademetre Research Company, araştırma tarihinde bir ilki gerçekleştirerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ve İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde 16 Haziran tarihinde gerçekleşen ortak yayının değerlendirmesini ölçmek ve adayların performansını değerlendirmek amacıyla 1140 İstanbul seçmeni üzerinde programın bitiminde bilgisayar destekli telefonla görüşme tekniği ile (C.A.T.I.) eşzamanlı bir araştırma gerçekleştirdi.

BİR ARAYA GELMELERİNİ OLUMLU BULDU

Araştırmanın bulgularına göre, İstanbul seçmenin yüzde 86,3'ü, adayların canlı yayınlanan bir tartışma programında bir araya gelmesini Türk siyaseti açısından olumlu buldu. Seçmenlerin yüzde 94'ü önümüzdeki seçim dönemlerinde adayların katılacağı canlı yayınlanan televizyon programlarının düzenlenmesini istedi.

KÜÇÜKKAYA BÜYÜK ORANDA BEĞENİLDİ

Program bir bütün olarak değerlendirildiğinde ise 5 izleyiciden 3'ü programı başarılı biçimde değerlendirirken, 23,2'si programa karşı nötr bir değerlendirme yapmaktadır. Programın moderatörü İsmail Küçükkaya'nın performansı ise izleyicilerin yüzde 69,7'si tarafından "başarılı", yüzde 17,5'i tarafından ise "ne başarılı ne başarısız" biçimde değerlendirildi. Küçükkaya'yı başarısız bulanların oranı ise yüzde 12,9 oldu.

TEMEL ELEŞTİRİ ETKİLİ BİR MESAJ VERMEMELERİ YÖNÜNDE

Televizyon programındaki genel performansı bakımında seçmenlerin yüzde 57.9'u Ekrem İmamoğlu'nu "başarılı" bulmaktadır. Binali Yıldırım'ı "başarılı" bulanların oranı ise yüzde 42,1'dir. Kadın seçmenlerin yüzde 68'i İmamoğlu'nun, yüzde 32'si Yıldırım'ın performansını başarılı bulurken, erkeklerin yüzde 52'si İmamoğlu'nu, yüzde 48'i Yıldırım'ı başarılı buldu. İmamoğlu'nun performansı 5'li skor üzerinden 3.60 olarak değerlendirilirken, Yıldırım'ın başarısı 3.06 olarak gerçekleşmiştir. Ancak, her iki adaya yönelik temel eleştiri "etkili bir mesaj" vermemeleri yönünde.

BİNALİ YILDIRIM'DAN DAHA BAŞARILI BULUNDU

Adayların programda ortaya koyduğu performans unsurları açısından başarılı bulunma durumları değerlendirildiğin her iki adayın söylemleri de temsil ettikleri partinin söylemine uygun bulunurken, Ekrem İmamoğlu "konuşma üslubu" ve "beden dili" bakımından Binali Yıldırıma göre daha başarılı algılandı.

KARARSIZ SEÇMEN KARARI VERDİ

Araştırma konusu canlı yayın öncesinde 23 Haziran Seçiminde hangi adaya oy vereceğine ilişkin izleyiciler içerisindeki 12,1'lik kararsız kitlenin oranı program sonrasında yüzde 7,1'e indiği ifade edildi. Bu yönüyle programı izleyen kararsız seçmenlerin yaklaşık %40'ı programdan sonra hangi partiye oy verecekleri doğrultusunda karar verdikleri belirtildi.