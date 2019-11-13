ORC, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonuçlarını paylaştı

ORC araştırma şirketi 'Kasım 2019 Gündem Araştırması' sonuçlarını açıkladı. Araştırma 06-09 Eylül 2019 tarihleri arasında 38 ilde toplam 3620 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirildi.

Şirketin Twitter hesabından da paylaşılan sonuçlarda, katılımcılara "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ YÜZDE 32, KARARSIZLAR YÜZDE 11

24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen son seçimde yüzde 42,6 puan alan AK Parti'nin oyu ankete göre yaklaşık 10 puan gerileyerek 32,7 oldu. MHP bir önceki seçime göre oyunu 4 puan arttırarak yüzde 11,1'den yüzde 15,4'e çıkardı. Hangi partiye oy vereceği konusunda kararsız olan seçmenlerin yüzde 11,8 olması ise dikkatlerden kaçmadı.

CHP'NİN OYU 3 PUAN ARTTI, İYİ PARTİ'DE SERT DÜŞÜŞ

Son seçimde yüzde 22,6 oy alan CHP'nin oyu ankete göre yüzde 25,9'a yükseldi. İlk kez girdiği seçimde yüzde 10 oy alıp Meclis'e 43 milletvekili sokan İYİ Parti ise sert bir düşüşle yüzde 3,5'e geriledi.

Öte yandan HDP'nin oyu 8,5 iken Saadet Partisi'nin oyu yüzde 1,3 oldu.