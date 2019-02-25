Anket Sonuçları, Bir Koşul Dışında Seçmenin Tavrını Etkilemiyor

Yerel seçimlere ilişkin birçokkamuoyu araştırma şirketi, sahada yaptığı anketleri açıklayarak seçmenin tavrını ortaya koymaya çalışıyor. Anket şirketi sahipleri, anketler sonuçlarının seçmenin kararını değiştirmediğini söylese de bunun bir istisna örneği olduğunu da sözlerine ekliyorlar. ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu ve PİAR Araştırma'nın sahibi Kadir Atalay, seçim barajının uygulandığı seçimlerde, barajı aşması mümkün olmayan bir partinin oy oranının değişeceği yönündeki anketlerin etki ettiğini söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) iktidara geldiği ilk günden bu yana belki de en fazla önem verdiği şey kamuoyu araştırmaları oldu. Bu durum, 17 yıllık iktidar süresince siyasi anket pazarında faaliyet gösteren şirketlerin hem sayısında, hem de cirolarında ciddi artışlara neden oldu.

YILLIK CİROLARI 15 MİLYON DOLARI BULUYOR

Araştırma şirketi sahiplerine göre piyasada aktif olarak siyasi anket yapan yaklaşık 15 büyük şirket bulunuyor. Bu şirketlerin seçim dönemlerindeki yıllık cirolarıysa 15 milyon doları buluyor.

ERDOĞAN'IN ANKET ÇIKIŞI: GÜVENMİYORUM

Buna karşın önceki gün konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artık seçim anketlerine güveninin kalmadığını söyledi. Erdoğan'a göre önceki seçimlerde araştırma şirketlerinin yayınladıkları anket sonuçlarının neredeyse tümü gerçek sonucu yansıtmadı.

ANAR: SEÇMEN TEK BİR KOŞULDA ETKİLENİYOR

DW Türkçe'ye konuşan ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu'ya göre seçmen anket sonuçlarını merak etse de dünyada yapılan bilimsel çalışmalar anketlerin, seçmen tercihini etkileyen faktörler arasında olmadığını gösteriyor. Uslu, bir tek koşulda seçmenin tercihinin etkilendiğiniyse "Seçim barajının uygulandığı seçimlerde, barajı aşması mümkün olmayan bir partinin oy oranının değişeceği yönündeki anketler etki edebiliyor" diyerek anlattı.

"ŞİRKETLERİN 2015 PERFORMANSLARI İYİYDİ"

Türkiye'de faaliyet yürüten araştırma şirketlerinin seçim tahminlerinin çoğunlukla sonuca yakın olduğunu savunan Uslu, "Köklü ve meslek standartlarına göre çalışan şirketler, 1 Kasım 2015'teki seçim tahminleri dışında çok iyi performans gösterdiler." diye konuştu.

"ŞÜPHEYLE BAKILMALI"

Seçim anketlerinin mali getirisine ilişkin konuşan Uslu, şirketlerin bazen bir kuruluş tarafından finanse edilerek, bazense markasını duyurmak amacıyla kendi öz kaynaklarıyla araştırmalar yaptığını söyledi. Uslu'ya göre hem yasal, hem de araştırma etiği gereği anket yayınlayan şirketin ve medya kuruluşunun finans kaynağını da duyurması şart. ANAR'ın Genel Büdürü, finansal kaynağını açıklamayan şirketlere şüpheyle yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

SİYASİ PARTİLER ANKETLERİ ETKİLİYOR MU?

Uslu, siyasi parti adına seçim anketi yapan şirketlerin partilerin hoşuna gidecek sonuçlar çıkarıp çıkarmadığına da açıklık getirdi. Uslu "Partilerin, kendilerine doğruların söylenmesine olumsuz baktıklarına şahit olmadım. Ancak sorun, anket sonuçlarının açıklanmasında ortaya çıkıyor. Anket sonucunda partinin oyu düşük görünüyorsa, kamuoyuna açıklanmasından rahatsız olabiliyorlar" diye konuştu.

"ANKETLER YEREL SEÇİMLERE ETKİ ETMEYECEK"

PİAR Araştırma'nın sahibi Kadir Atalay da, anket sonuçlarının seçmen tercihlerinde etkili olup olmadığı yönünde Uslu'yla aynı fikirde olduğunu belirtti. Atalay, "Sadece baraj sınırında olan partileri ya da seçmenin oy vereceği adayın kazanamayacağı durumlarda ikinci tercihe yönelmesini kolaylaştırır" dedi. Atalay'a göre; 31 Mart'taki yerel seçimlerde anketlerin hiçbir etkisi olmayacak.

"SİYASİ PARTİLERİN HOŞUNA GİDECEK ANKETLER YAPILIYOR"

PİAR'ın sahibi, siyasi partilerin hoşuna gidecek anket sonucu yayınlayan şirketlerin var olduğunu vurguladı. Siyasi partilere yakın, tek işi manipülasyon olan firmalara bunun için para ödendiğini söyleyen Atalay, "Ciddi araştırma şirketlerine bu teklif dahi edilmez. Şirketler bu riske girmez zaten zira manipülasyondan beslenen şirketlerin zamanla inandırıcılığı da kalmaz." dedi.