Anket Sonucu Yayınlamayan KONDA'nın Müdüründen Çok Konuşulacak Analiz

KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına dair bugün çarpıcı bir analizde bulundu.

KONDA araştırma şirketi ilk kez her seçim öncesi perşembe günü paylaştığı bilgi ve bulguları bu yıl paylaşmayacağını duyurmuştu. Bunun gerekçesini de "Sayısal veri tartışmalarına dahil olmamak" şeklinde açıklamışlardı.

Anket sonuçları merak konusu olan KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır bugün Medyascope TV'de Ruşen Çakır'a konuştu. 31 Mart'a ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atan Ağırdır, "Bu seçimdeki çok muhtemel ki, iktidar bloku ile muhalefet bloku arasında, Türkiye genelinde yüzde 51'e yüzde 49 olan denge değişecek. İkisi birden (AK Parti+MHP) yüzde 50'yi aşamama ihtimali çok yüksek" ifadelerini kullandı.

İşte Bekir Ağırdır'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Kararsız bir kitle var. Bir tanesi gerçekten kararsız olanlar ve onlar büyük ihtimalle seçime de gitmeyecek. Bir tanesi de halen gerçekten kararsız olanlar. Bir kısmı da anketlere cevap vermeyen kendini gizleyen kesim. Bu kez iktidar kanadının bunu dillendirmesinin özel bir sebebi var. Bu kez mesele her partinin kendi seçmeniyle olan meselesi.

"BİR KÜRTLE, BİR İYİ PARTİLİ MİLLİYETÇİ..."

Bu seçim sürecinin en önemli değişimlerinden biri iktidar bloğunun yürüttüğü kampanya ve kullandığı dil, muhalefet bloğunun tüm eleştirilerini sindirip yok sayıp adaylarının arkasında konsolide olmalarını üretti. Ömür boyu barışmayacak bir Kürtle bir İYİ Partili milliyetçi sandıkta yanyana gelir hale geldi. İktidar bloğu seçmeniyle olan meselesini çözebilmiş değil. Dolayısıyla sıkıntı burada. Kamyon hareket etti ancak çekicilerinin maharetinden dolayı değil. Burda iktidarın kullandığı dil dolayısıyla arkadan itmeyle hareket etti. Kendi seçmenini konsolide etmek için kullandığı dil kendi seçmenini değil karşı kesimi konsolide etti.

"YÜZDE 49, YÜZDE 51 DENGESİ DEĞİŞECEK"

Bu seçimdeki çok muhtemel ki, iktidar bloku ile muhalefet bloku arasında, Türkiye genelinde yüzde 51'e yüzde 49 olan denge değişecek. İkisi birden (AK parti+MHP) yüzde 50'yi aşamama ihtimali çok yüksek. 24 Haziran'da iki partinin toplamı yüzde 52'ydi.

"10 YIL SONRA İLK KEZ DEĞİŞECEK"

Siyasi sonuçları itibariyle çok önemli bir akşam yaşayabiliriz. İktidar bloğuyla muhalefet bloğu arasındaki on yıllık denge terse dönecek. Bu seçimde bloklar arasında oy geçişi yok. Burda mesele iktidar bloğu seçmeninin ekonomiye bakarak itiraz ediyor ancak karşıya geçmiyor. Bunun yerine sandığa gitmiyor. Dolayısıyla iktidar karşıya oy kaptırdığından değil seçmenini sandığa götüremediğinden kaybediyor. Ankara MHP ile İYİ Parti arasındaki geçişgenliğin büyüklüğüne bağlı olarak sonucu tecelli edecek. İstanbul'da AK Partili seçmenin sandığa gidip gitmemesine bağlı olarak sonuç oluşacak.

BEKA TARTIŞMASI

Korku numarası bu sefer aynı güçte çalışmıyor. İki kez iktidar bloğu ve Tayyip Erdoğan bunu kazandı. Yeni bir hikaye eklemesi lazımdı. Ancak iktidar kesimi de yorgun. Bir yanda ekonomik sarsıntı bir yanda S400 füzeleri var. Bu açıdan bakınca insanlar tedirgin. Bu seçimin önemli sonucu yüzde 51'lik 49'luk dengenin ilk kez muhalefet lehine dönüyor olması. Bu tarafta (muhalefet) herkes konsolide oldu. Ama AK Parti ve MHP seçmeni konsolide olmadı. Çünkü bu sorunlar çözülür diye bir söylem görmüyor. Pankartlarda aşklar böcekler var ama kürsüde onlar söylenmiyor.

"HDP'LİLERİN HEPSİ OY VERECEK"

Seçim startı verildiğinde 10 kürdün 7-8'i muhalefete gidip oy veriyordu. İktidarı dinleyinci şimdi muhalefet adayları kimse (İYİ Partili veya CHP'li) tamamı gidip oy veriyor."