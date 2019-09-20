Ünlü anket şirketi vatandaşlara sordu: Babacan'a mı yoksa Davutoğlu'na mı oy verirsiniz?

Ünlü anket şirketi Araştırma Değerlendirme Analiz (ADA), Türkiye Gündem Araştırması adı verdiği bir anket yayımladı. 19-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında 26 il genelinde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında 18 yaş üzeri 1721 kişi ile görüşüldü. Ankete katılan kişilere, "Türkiye'nin en önemli sorunu ne?", "ABD ve NATO'ya rağmen Rusya'dan S-400 alımı", Meclis gündemindeki af tasarısı ve yeni parti kuracağı konuşulan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a dair sorular soruldu.

Ankete katılanların yüzde 10'u yeni parti kurulması durumunda Ali Babacan'a, yüzde 7.3'ü Ahmet Davutoğlu'na, yüzde 9.5'i de Muharrem İnce'ye oy verebileceğini söylemesi dikkat çekti.

Ankette şu ayrıntılar yer aldı:

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU NE?"

"Türkiye'nin en önemli sorunu ne?" sorusuna katılımcıların yüzde 44.9'u ekonomi, yüzde 17'si işsizlik, yüzde 6'sı Suriyeliler, yüzde 5.2'si terör, yüzde 2.9'u da demokrasi, hak,hukuk ve adalet yanıtını verdi.

ABD VE NATO'YA RAĞMEN RUS YAPIMI S-400 ALIMI

"ABD ve NATO'ya rağmen Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin alınmasını nasıl değerlendiriyorusunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 74.9'u nun "destekliyorum", yüzde 14.9'u desteklemiyorum, yüzde 7.3'ü de "ne destekliyorum ne de desteklemiyorum" yanıtını verdi.

DOST VE DÜŞMAN ÜLKELER SORUSU

Dost ve düşman ülkeler algısına dair sorulan soruya katılımcıların yüzde 94.5'i düşman ülke olarak ABD'yi gördüklerini açıklarken dost ülkeler arasında yüzde 83 ile ilk sırayı Azerbaycan aldı. Azerbaycan'ı ise yüzde 16.3 ile Rusya, yüzde 10.2 ile de Çin takip etti.

MECLİS GÜNDEMİNDEKİ AF TASARISI

"Son dönemde Meclis gündeminde yer alan af yasası ve ceza indirimi teklifini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 42.3'ü desteklemediğini, yüzde 24.4'ü doğru bulup af yasası çıkarılması gerektiğini yüzde 33.3'ü de fikrinin olmadığını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN YENİ BİR PARTİYE İHTİYACI VAR MI?"

"Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı var mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 56.4'ü "hayır", yüzde 32.2'si "evet",yüzde 11.1'i de "fikrim yok" yanıtını verdi.

DAVUTOĞLU, BABACAN VE İNCE SORUSU

Ankette AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan ve CHP'nin 2018'de Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin parti kurması durumunda oy verip vermeyecekleri de soruldu.

Katılımcıların yüzde 10'u Babacan'a, yüzde 7.3'ü Davutoğlu'na, yüzde 9.5'i de İnce'ye oy vereceğini söyledi.

BAŞKANLIK SİSTEMİ SORUSU

"Başkanlık sisteminden memnun musunuz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 61.5'i "hayır", yüzde 38.5'i de "evet" yanıtını verdi.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA OYUNUZU HANGİ PARTİ'YE VERİRSİNİZ?"

"Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusuna kararsızlar dağıtıldığında katılımcıların yüzde 37.5'i AK Parti, yüzde 22.8'i CHP, yüzde 11.5'i kurulacak yeni parti, 9.5'i MHP, yüzde 9.0'ı HDP, yüzde 7.0'ı İYİ Parti, yüzde 0.9'u da Saadet Partisi yanıtı verdi.

"CUMHURBAŞKANLI SEÇİMİNDE KİME OY VERİRSİNİZ?

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 39.1'i Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 28.6'sı Ekrem İmamoğlu, yüzde 8.0'i Selahattin Demirtaş, yüzde 6.8'i Meral Akşener, yüzde 6.5'i Devlet Bahçeli, yüzde 4.2'si Ali Babacan, yüzde 2.3'ü Ahmet Davutoğlu, yüzde 2.0'ı Muharrem İnce, yüzde 0.5'i de Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını verdi.

Bu çarpıcı anket sonucunu yayımlayan ADA araştırma, 31 Mart yerel seçimlerinde İBB'yi CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını bilmişti.

ÇAĞDAŞ ULUS/HABERLER.COM